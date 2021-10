CONSIGLIO PAT * MOZIONE GUGLIELMI: « PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS LA GIUNTA ATTIVI UN TAVOLO CON I COMUNI DI CAVALESE E CANAZEI »

MOZIONE N. 92. Attivare un tavolo coi comuni di Cavalese e Canazei per risolvere il problema del servizio di distribuzione del gas approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 4 febbraio 2021.

La necessità di dare risposta energetica agli abitati di Cavalese, in Valle di Fiemme, e Canazei, in Valle di Fassa, è ormai nota.

Diversi sono stati gli atti presentati su questo tema; nello specifico l’ordine del giorno n. 108, approvato in Consiglio provinciale il 13 dicembre 2019, dove veniva ampiamente descritta la necessità immediata di dare risposta ai censiti del Comune di Cavalese (compreso ovviamente anche l’abitato di Masi di Cavalese) rispetto alla necessità di trovare una risorsa energetica più sostenibile (sia in termini di rispetto dell’ambiente quanto anche di costi economici).

Per quanto riguarda la medesima necessità per il Comune di Canazei si ricorda l’interrogazione a risposta immediata (in Consiglio provinciale) numero 408/XVI.

Considerato che entrambi i comuni di cui sopra (Cavalese e Canazei) attendono da anni una risposta puntuale a riguardo, ricordando peraltro la valenza turistica (e quindi la presenza di diverse strutture economiche sul territorio);

preso atto che l’indizione del bando che la Provincia autonoma di Trento dovrà pubblicare circa l’affidamento del servizio di distribuzione del gas e richiamata l‘esigenza di fornire una risposta, il più possibile immediata, ai due abitati in ordine dello specifico servizio pubblico locale,

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO impegna la Giunta provinciale

ad attivare un tavolo con i comuni di Cavalese e Canazei al fine di valutare eventuali modalità per implementare la rete di distribuzione del gas in vista dell’attivazione del servizio da parte del gestore dell’ambito.

*

Il Presidente

-Walter Kaswalder

I Segretari questori

– Michele Dallapiccola

– Mara Dalzocchio

– Filippo Degasperi