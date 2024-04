AIOP TRENTINO * NOMINE: « FRANCESCO CARIELLO CONFERMATO PRESIDENTE PER I PROSSIMI 4 ANNI »

15.54 - venerdì 5 aprile 2024

In Trentino le strutture private convenzionate forniscono migliaia di prestazioni sanitarie ai cittadini trentini, sotto la regia dell’APSS, a fronte di un investimento pari a circa il 5% del bilancio provinciale in sanità, pari ad oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro.

AIOP Trentino fa riferimento ad AIOP nazionale, l’Associazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Territoriali e delle Aziende Socio-Sanitarie Residenziali e Territoriali di Diritto Privato, che a livello nazionale rinnoverà i suoi organi nel prossimo mese di giugno.

Nel corso dell’assemblea dei soci, che si è svolta nella serata di giovedì 4 aprile, è stato rieletto Presidente di AIOP l’ingegner Francesco Cariello, titolare della Casa di Cura Villa Regina di Arco; tesoriere dell’associazione è stato eletto Claudio Toller, presidente dell’ospedale Villa Bianca di Trento. In qualità di Presidente provinciale, l’ingegner Cariello farà parte anche del Consiglio nazionale di AIOP.

AIOP da quest’anno ha avviato anche un coordinamento costante con Confindustria, al fine di incrementare confronto e proposte di innovazione, per garantire la miglior qualità possibile dell’offerta da parte di tutti i soggetti che si occupano di sanità.

Per quanto riguarda il Trentino, mentre in alcune regioni la presenza di soggetti privati convenzionati è molto rilevante in termini di impatto sul sistema, arrivando ad assorbire oltre il 40% delle risorse del bilancio della sanità, nella nostra Provincia le strutture convenzionate ricevono come corrispettivo per le migliaia di prestazioni erogate ai pazienti trentini complessivamente dalla Provincia di Trento circa 70 milioni di euro all’anno su un bilancio per la sanità di circa 1 miliardo e 300 milioni, pari al 5% del totale. Un servizio essenziale per rispondere ai bisogni di salute sempre crescenti dei cittadini, sotto la costante regia dell’Assessorato alla salute e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

In una fase delicata per il sistema sanitario, con un dibattito spesso superficiale rispetto al rapporto pubblico-privato” – afferma l’ingegner Cariello – “AIOP Trentino intende rilanciare il ruolo delle strutture private convenzionate come elemento positivo ed essenziale per rispondere a bisogni di salute sempre crescenti dei cittadini. A livello nazionale si sta discutendo della sostenibilità del sistema, a fronte dell’invecchiamento della popolazione, di innovazioni tecnologiche spesso costose e di difficoltà nel reperimento del personale sanitario, ed il ruolo delle strutture private deve essere complementare a quello pubblico, in capo al quale deve rimanere la regia. Per questo abbiamo in programma un ciclo di incontri tematici, in modo da poter approfondire opportunità e problemi legati all’offerta sanitaria”.