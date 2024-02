ACLI TRENTINE * PROGETTO TEATRALE – “DUE MEMORIE – UNA SOLA MEMORIA“: « TINA ANSELMI E ANTONIO MEGALIZZI, LA CONFERENZA STAMPA A ROVERETO (14/2 -11.00) »

09.18 - martedì 13 febbraio 2024

Due memorie, una sola memoria: Tina Anselmi e Antonio Megalizzi. Un progetto teatrale della Federazione Anziani e Pensionati Acli e dei Giovani Acli del Trentino

che si terrà:

MERCOLEDÍ 14 FEBBRAIO

ore 11:00

Presso la sede ACLI di Rovereto,

via Paoli, 1 (Urban City), terzo piano

Intervengono:

Luisa Masera, segretaria FAP Acli

Anna Baldessari, giovani delle Acli

Walter Nicoletti, vicepresidente Acli

Lo spettacolo, che si svolgerà sabato prossimo 17 febbraio presso il teatro Rosmini di Rovereto alle ore 20:30, rientra in un progetto incentrato sul dialogo tra giovani, adulti ed anziani e ha l’obiettivo di riannodare i fili della memoria e dell’impegno per la democrazia, i diritti e la libertà.

La Federazione Anziani e Pensionati e i Giovani delle Acli trentine hanno colto questa sfida e si sono poste l’obiettivo di realizzare, insieme ad altri soggetti, occasioni di pedagogia sociale tra generi e generazioni che ha portato all’allestimento di questo spettacolo che porta in scena un dialogo intergenerazionale immaginario fra Tina Anselmi, primo ministro donna della Repubblica, e Antonio Megalizzi, giovane europeista e comunicatore, vittima di un attentato terroristico nel 2018.

Partner dell’iniziativa sono la Fondazione Megalizzi, l’ANPI, le Acli provinciali e nazionali, i Giovani delle Acli.