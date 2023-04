PACCHER (LEGA) * REPLICA A SINDACO PERGINE VALSUGANA (TN): «OSS EMER NON CAMBIA ROTTA, NASCONDE LA CRONICA MANCANZA DI SCELTE E PROGETTUALITÀ »

17.10 - giovedì 20 aprile 2023

Il sindaco Oss Emer non cambia rotta. Anzi: nasconde la propria cronica mancanza di scelte e di progettualità per Pergine Valsugana con una sistematica serie di attacchi alla giunta provinciale. Oss Emer ha fisse nella sua mente le biciclette e le piste ciclabili (con realizzazioni in verità non sempre azzeccate) e per il resto la sua preoccupazione sembra quella di esprimersi contro il presidente Fugatti e la sua amministrazione.

L’ultima uscita del sindaco è su San Cristoforo, con la sua reiterata volontà di mettere da parte la possibilità di avere un teatro tenda, uno spazio ampio a disposizione della comunità e di chi sceglie la località lacustre, per costruire invece degli appartamenti turistici. Una scelta certo non certo innovativa ed una variazione di piano regolatore già bocciato una prima volta dalla Provincia ma che Oss Emer ha ripresentato, accusando Piazza Dante di non seguire le sue decisioni.

Insomma al sindaco che ha tanto a cuore l’amato trasporto green, quello sulle due ruote, del consumo di territorio a San Cristoforo non sembra importare granché, volendo puntare su nuovi appartamenti e parcheggi, alla faccia dell’ecologismo. Poco conta se nasceranno seconde case o verrà sacrificato del territorio. Di quello sembra solo occuparsene quando può essere utile per attaccare Fugatti sull’area di San Vincenzo.

La nostra impressione è, però, che tutta questa solerzia di Oss Emer nell’attaccare le decisioni dell’esecutivo provinciale sia legata ad un possibile inizio di campagna elettorale: forse il sindaco di Pergine guarda con crescente interesse ad uno sbarco in Consiglio provinciale, lavorando da tempo in tandem con il sindaco di Rovereto Francesco Valduga.

Oppure crede che il modo migliore per coprire il proprio immobilismo sia quello di dare sempre la colpa ad altri. Nello specifico alla giunta Fugatti.

*

Roberto Paccher

Consiglio provinciale Trento – Gruppo Lega