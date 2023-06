DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS * ILLUMINAZIONE PUBBLICA: « CON L’AMMINISTRAZIONE DI VALLELAGHI SIGLATO CONTRATTO DI PARTENARIATO »

10.59 - venerdì 30 giugno 2023

Vallelaghi, 30 giugno 2023 – Siglato un partenariato pubblico privato fra Comune di Vallelaghi e Dolomiti Energia Solutions, la società del Gruppo Dolomiti Energia specializzate nei servizi di efficienza energetica. L’accordo prevede l’affidamento alla società della gestione, manutenzione e dell’efficientamento degli impianti di illuminazione comunali, oltre alla fornitura di energia elettrica certificata proveniente da fonti 100% rinnovabili. Si tratta complessivamente di quasi 1900 punti luce.

L’accordo ha come obiettivo il rinnovo della rete di illuminazione pubblica e una riduzione dell’impatto energetico delle strutture comunali in un’ottica di concreto risparmio energetico ed economico per l’Amministrazione. Grazie alla partnership si potranno generare per i cittadini notevoli vantaggi: gli interventi di riqualificazione previsti porteranno infatti il Comune ad avere una rete pubblica di illuminazione non solo più moderna, performante ed efficiente dal punto di vista energetico, ma anche capace di ridurre sensibilmente l’inquinamento luminoso e garantire un maggior comfort visivo e una maggior sicurezza degli spazi urbani grazie ai nuovi apparecchi a led che verranno installati e alla possibilità di regolazione del flusso luminoso.

Inoltre, le tecnologie di ultima generazione installate porteranno benefici anche in termini ambientali, evitando l’emissione di quasi 81 tonnellate di anidride carbonica ogni anno, grazie alla riduzione dei consumi energetici e all’utilizzo di materiali e soluzioni eco sostenibili durante tutto il ciclo di vita degli impianti.

Si tratta di un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione provinciali. Il risparmio energetico, rispetto alla situazione di partenza, sarà vicino al 43%. Grazie all’ottimizzazione della gestione, alla digitalizzazione e telecontrollo del servizio e alla manutenzione programmata, la rete sarà più affidabile e le cause e la durata dei disservizi saranno minimizzate. I cittadini potranno utilizzare il numero verde gratuito 800 969 888 per segnalare guasti e malfunzionamenti in maniera semplice e veloce e l’Amministrazione avrà a disposizione una piattaforma digitale per verificare lo stato di avanzamento degli interventi.

“Un importante investimento comunale – ha dichiarato il Sindaco di Vallelaghi Lorenzo Miori – che mira all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e ad un migliore gestione delle manutenzioni in grado di garantire un servizio più efficiente e un risparmio sia energetico che economico. Il contratto ha una durata di 18 anni e garantirà una stabilità nel servizio, molto importante per mantenere degli standard elevati.

Si è lavorato tanto alla costituzione di questo partenariato pubblico privato, che i nostri uffici sono riusciti a gestire anche grazie al fondamentale apporto di Cassa del Trentino dell’UMST per l’innovazione nei settori energia e telecomunicazioni della PAT e del Consorzio dei Comuni Trentini che ringraziamo.”

“Siamo felici – ha aggiunto Marco Merler Amministratore Delegato del Gruppo Dolomiti Energia – di poter accompagnare Vallelaghi in questo percorso di sostenibilità, grazie alla collaborazione siglata oggi. Condividiamo con l’Amministrazione l’obiettivo comune di lavorare per comunità più green.”