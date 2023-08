MARCO MORANDI * RIFORMA NOMINE RAI: « MAI PIÙ LOTTIZZAZIONE, SE IL PD CREDE IN QUESTA AFFERMAZIONE LO VEDREMO SE VINCERÀ LE ELEZIONI »

14.03 - mercoledì 2 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

non è la BBC. Mai più lottizzazione. Tantomeno vertici designati in base alla fedeltà, anziché alla competenza. Questa la proposta dell’attuale opposizione per liberare la Rai dai partiti, nel tempo molti governi hanno predicato la stessa cosa.. Queste scelte però bisognerebbe farle quando si vincono le elezioni, non è che quando si è in maggioranza si fanno le nomine lottizzando la Rai e poi quando si è in minoranza si dice che bisogna smettere di lottizzare la Rai perché è una posizione un po’ ridicola, senza senso e ritengo anche un po’ immorale.

Quando si fanno certe affermazioni e si vuole percorrere una certa strada bisogna ricordare che nel tempo il Pd non è stato immune dalle lottizzazioni in Rai, anzi ha creato interi canali lottizzati. Penso che la credibilità di certe affermazioni quando ci si trova in minoranza sia abbastanza bassa. Se effettivamente il PD crede in questa affermazione di voler liberare la Rai dalle lottizzazioni lo vedremo in futuro quando forse vincerà le elezioni.

*

Marco Morandi

Vobarno (Bs)