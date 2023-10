LORENZO RIZZOLI * “TRENTINO MUSIC ARENA“: « SUI CONTI NON CI SIAMO, TRA SPESE ED ENTRATE C’È UN “BUCO“ OSCILLANTE TRA 800 E 900 MILA EURO »

09.46 - mercoledì 11 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

il grande buco della Trentino Music Arena. Buongiorno, leggo con stupore che il CDA del Centro servizi culturali Santa Chiara ha deliberato a favore del contratto da 800.000 euro con Edg spettacoli per gli eventi alla Trentino Music Arena, ma ha chiesto chiarimenti sulla rendicontazione, in quanto i ricavi non raggiungerebbero un quinto delle spese. Si legge che il CDA è diviso in due, in quanto due consiglieri hanno appoggiato la scelta, mentre due consiglieri l’hanno bocciata. Il quinto consigliere, si legge, ha appoggiato con fatica la delibera e tale scelta è scaturita da un “senso di dovere verso l’ente e verso il direttore”. Stiamo scherzando? Innanzitutto mi stupisce il fatto che un consiglio di amministrazione appoggi una tale delibera, chiedendo poi chiarimenti sulla rendicontazione; nella normalità dei casi un amministratore prima si documenta ed informa sul tema e poi delibera. Mi chiedo poi come faccia un consigliere ad assumersi una tale responsabilità; mi auguro abbia una buona copertura assicurativa.

Sui conti, poi, proprio non ci siamo. La spesa totale dei concerti da luglio 2023 a settembre 2023 si attesterebbe a circa 1 milione di euro, così si legge. Le entrate totali si attesterebbero tra i 100.000 euro ed i 200.000 euro. Pertanto un “buco” oscillante tra 800.000 euro e 900.000 euro, direi quasi la totalità. Viene da pensare che fosse prevedibile, dati i biglietti a prezzo simbolico fatti pagare ai pochi spettatori presenti.

Essendo il Centro servizi culturali Santa Chiara un ente pubblico economico e strumentale della Provincia autonoma di Trento, questo è finanziato in gran parte dalla Provincia Autonoma di Trento e, pertanto, il “buco” derivante dall’attività “concerti estate 2023” dovrà essere coperto proprio dalla Provincia Autonoma di Trento.

Tra i candidati della Lega per le prossime elezioni provinciali del 22 ottobre 2023 ci sarà anche la vicepresidente del Centro servizi culturali Santa Chiara. Se da un lato posso capire l’imbarazzo nell’“andare contro chi ti ha inserito in un certo ente”, dall’altro lato v’è grande responsabilità nell’assunzione di determinate scelte. La decisione presa dal consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali Santa Chiara la reputo imbarazzante ed irresponsabile nel confronti della Provincia Autonoma di Trento, ma soprattutto, nei confronti della cittadinanza trentina.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento