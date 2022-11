LORENZO RIZZOLI * “FUGATTI-BIS” « HA RAGIONE DELLAI, PARTITI ALTERNATIVI AL GOVERNO PROVINCIALE DEVONO ESSERE UNITI »

10.46 - domenica 20 novembre 2022

Ha ragione Dellai…i partiti alternativi all’attuale governo provinciale devono essere uniti. In una recente intervista l’ex governatore della PAT Lorenzo Dellai ha evidenziato un concetto, molto chiaro; concetto rivolto al mondo di centrosinistra. Concetto che, a mio avviso, dovrebbe essere rivolto a tutti coloro che decidono di schierarsi come alternativi ad un governo in essere.

“O la coalizione o l’opposizione”. Concetto cristallino. Da centrista che vorrebbe un sistema diverso dal bipolarismo dico che, oggi, nella Provincia Autonoma di Trento, ha pienamente ragione Lorenzo Dellai. O esiste una coalizione unita, con ottime probabilità di successo, altrimenti le forze politiche “alternative” a Fugatti si troveranno ai banchi dell’opposizione ad un governo provinciale “Fugatti-bis”.

Cercare accordi di programma, quadratura sul nome che, come evidenzia Dellai, deve essere “capace di esprimere una leadership fatta di competenza ed empatia”, lasciando totalmente perdere ogni ragionamento personale o di partito. O si lavora per un fine comune, altrimenti ci si siederà ai banchi dell’opposizione.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento