MORANDUZZO (LEGA) * SANITÀ: « SIA BEN CHIARA LA MASSIMA DISPONIBILITÀ PER QUANTO RIGUARDA I MEDICI DI FAMIGLIA »

La Giunta Ianeselli cerchi di venire incontro alle esigenze dei cittadini che necessitano di un medico di famiglia. In particolare, il caso emblematico dell’ambulatorio di Villamontagna, rimasto chiuso nonostante le richieste del medico, mette in luce una situazione assurda. Ci sono comunque criticità simili anche per quanto riguarda l’abitato di Gardolo.

Il medico di Villamontagna – così come riportato dal giornale L’Adige – ha presentato la richiesta di accesso all’ambulatorio lo scorso 9 settembre, e nonostante siano trascorsi diversi giorni, non è stata ancora adottata alcuna decisione in merito. Questa situazione mette in evidenza una totale mancanza di sensibilità nei confronti delle esigenze dei cittadini e dei professionisti che operano nella sanità.

La carenza di medici di base, in particolare nei sobborghi di Trento, rappresenta un problema grave per la salute dei cittadini e compromette la qualità dei servizi sanitari offerti. Questa situazione può aver persino l’effetto negativo di scoraggiare i medici provenienti da altre regioni dal trasferirsi in Trentino, aggravando ulteriormente il problema.

Nonostante la Provincia a guida Lega abbia dimostrato negli anni di mettere in atto sforzi significativi per sostenere il lavoro dei medici, il problema persiste a causa di atteggiamenti da parte di soggetti poco attenti ai bisogni dei cittadini. È indispensabile che l’amministrazione comunale prenda coscienza di questa situazione e adotti tempestivamente misure concrete per risolvere la carenza di medici di base. Chiediamo al Comune di Trento di assumere le responsabilità necessarie per garantire un adeguato supporto ai medici di base gli ambulatori nelle zone periferiche, in modo da assicurare una sanità efficiente e di qualità per tutti i cittadini del territorio.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo