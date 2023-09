ARCIGAY TRENTINO – REPLICA A MOVIMENTO PER LA VITA: « LO SPETTACOLO DRAG “CASA BELLURIA” AL CINEMA DI CEMBRA FA PAURA ALLA DESTRA »

12.17 - sabato 30 settembre 2023

Se uno spettacolo drag fa paura alla destra Apprendiamo dai media che il Movimento per la Vita di Trento ha criticato la scelta di proporre venerdì 6 ottobre al Cinema di Cembra lo spettacolo drag “Casa Belluria”, iniziativa di Revers aps in collaborazione con Arcigay del Trentino e altre realtà del territorio.

Pur non volendo dar spazio a posizioni così retrive, riteniamo necessaria una risposta.

I movimenti di destra che si sentono minacciati dalla dittatura del pensiero unico brandiscono l’arma della repressione per chiedere la censura di uno spettacolo. Uno scontato – quanto triste – modo per rimarcare la loro visione del mondo dove la comunità Lgbtqia+ viene attaccata e repressa.

Non è un fenomeno nuovo, già visto in America dove la cultura drag viene demonizzata dalla destra più conservatrice.

Fin dai tempi del teatro greco erano presenti uomini vestiti in abiti femminili, da sempre il drag è una forma d’arte riconosciuta. Sono quindi di poco conto queste polemiche sterili e infondate.

Noi ringraziamo Revers Aps e venerdì saremo presenti a Cembra per ricordare quanto la propaganda destrorsa non ci faccia paura.

Arcigay del Trentino

