LORENZO RIZZOLI * FORMAZIONE GIUNTA PAT: « LA BATTAGLIA URZI – DE BERTOLDI NON HA NULLA A CHE VEDERE CON IL TRENTINO, PER FDI LA POLITICA SI DECIDE A ROMA »

06.06 - sabato 4 novembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

vorrei fare una breve riflessione in merito alla mancata formazione della Giunta del governo della Provincia autonoma di Trento, la “Fugattti bis”. Già, perché dopo più dieci giorni dall’esito del voto, la formazione della Giunta provinciale nel suo complesso è un grande rebus. Se potrebbero apparire certe alcune figure (Spinelli e Failoni), il resto rimane un grande punto di domanda. Di chi è la colpa? La colpa è da additare a Fratelli d’Italia, questo è agli occhi di tutti.

FdI, a mezzo del proprio commissario Alessandro Urzì, propose qualche mese fa Francesca Gerosa come candidata Presidente della provincia autonoma di Trento. Qualche settimana più tardi la coalizione di destra si ricompattò, grazie all’accordo trovato con Fugatti e gli altri alleati: Fugatti candidato presidente e Gerosa vicepresidente.

Le elezioni provinciali del 22 ottobre scorso hanno evidenziato che nella coalizione di destra i primi partiti sono stati Lega e FdI e quindi i patti andrebbero rispettati, anche perché Francesca Gerosa è stata la più eletta nella lista di FdI.

In più Francesca Gerosa è anche donna. Il deputato della Repubblica italiana, Andrea de Bertoldi, si è ora messo in mezzo mettendo in discussione i patti presi in campagna elettorale. La battaglia tra Urzì e de Bertoldi è pertanto una battaglia tra “prime donne”, che nulla ha a che vedere con la Provincia autonoma di Trento; ha solo il fine di fare evidenziare che per FdI la politica trentina si decide a Roma (non rispettando il resto della coalizione, ma soprattutto il presidente Fugatti e tutti i consiglieri provinciali eletti vogliosi di iniziare l’attività politica).

Ora: la Lega ha imposto legittimamente l’ultimatum: Vicepresidente più un assessorato, ma non Vicepresidenza più due assessorati. Chi decide? Queste questioni verranno discusse a Roma, non di certo all’interno del Gruppo consigliare di Trento.

Sono convinto che i Consiglieri eletti in Fratelli d’Italia non c’entrino con questo teatrino, che invece è solo una sfida tra Commissario provinciale Urzì e deputato de Bertoldi. Anzi, credo che i primi ad essere imbarazzati siano proprio i loro Consiglieri FdI eletti in Trentino.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento