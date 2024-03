LORENZO DELLAI * CIRO CERULLO (JORIT): « SBACIUCCHIA PUTIN PUBBLICAMENTE, SI FACCIA OSPITARE IN SIBERIA DOVE È STATO FATTO MORIRE NAVALNY »

21.26 - giovedì 7 marzo 2024

Gentile direttore,

si legge che tale Jorit, al secolo Ciro Cerullo, artista di strada italiano, ha deciso di cercare notorietà andando a sbaciucchiare pubblicamente Putin, mentre le truppe russe intensificano i bombardamenti sull’Ucraina; il Cremlino minaccia la guerra nucleare contro l’Europa; Medvedev dichiara che “purtroppo” il missile di Odessa non era rivolto contro i premier di Ucraina e Grecia che transitavano a poca distanza; il regime dimostra sempre di più la sua natura totalitaria e violenta contro ogni forma di opposizione democratica.

La libertà artistica e la presunta nobile vocazione alla Pace (“Human Tribe”, dice il Nostro) non c’entrano per nulla. Come non c’entravano con le sue performance a Mariupol, devastata dalle violenze russe. Quando si è “utili idioti” (utili a Putin di certo, ma idioti ancora di più) consapevoli o meno, tutto il resto non conta.

In ogni caso, spero che questo nostro verace esemplare di italianità decida di farsi ospitare per qualche anno nell’Hotel a cinque stelle della Siberia artica nel quale Putin ha confinato e fatto morire Alexei Navalny.

Vedremo se poi dirà ancora che il problema è “la propaganda occidentale”, mentre invece Putin sarebbe una pasta d’uomo ed il suo regime il più democratico del mondo. Gli “utili idioti” non sono costruttori di Pace, ma strumento della Guerra, forse più pericolosi ancora dei missili e dei cannoni.

*

Lorenzo Dellai

Trento