DE BERTOLDI – LA PIETRA (FDI) * COVID: « SULLA QUARANTENA DEI LAVORATORI GRAZIE A FRATELLI D’ITALIA IL GOVERNO METTE UNA TOPPA, STANZIATI 900 MILIONI FINO AL 31/12/2021 »

Covid. de Bertoldi-La Pietra (FdI): su quarantena lavoratori grazie FdI governo mette toppa. “Oggi il presidente dell’Inps annuncia che la quarantena dei lavoratori che hanno avuto un contatto con un contagiato sarà equiparata alla malattia anche per il 2021. E da fonti del governo giunge la notizia che saranno stanziati 900 milioni fino alla fine dell’anno.

Era ora! Infatti, giorni fa avevamo presentato un’interrogazione per denunciare che mentre il governo erogava il reddito di cittadinanza a pregiudicati, rom e delinquenti, non trovava le risorse per coprire la retribuzione della quarantena. Era un’assurdità che andava prontamente sanata.

Prendiamo atto che, anche se in ritardo, il governo cerca di metterci una toppa ma questo dopo l’intervento di Fratelli d’Italia, che nuovamente dimostra quanto importante sia la nostra opposizione patriottica per la tutela degli interessi degli italiani. Perchè a noi più delle poltrone stanno a cuore gli italiani”.

Lo dichiarano i senatori di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro, e Patrizio La Pietra, capogruppo in Commissione Agricoltura.