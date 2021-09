QUESTURA DI TRENTO * CAMPIONATI EUROPEI CICLISMO (8 -12/9): « IL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE ASSICURATO DA 26 OPERATORI DELLA POLIZIA DI STATO »

Il servizio di scorta per la sicurezza della circolazione stradale ai Campionati Europei di Ciclismo, che si svolgeranno a Trento dall’8 al 12 settembre, sarà assicurato da 26 operatori della Polizia di Stato, tutti in forza al Compartimento della Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno di Bolzano.

La scorta sarà composta da 20 motociclisti, 2 equipaggi automontati e un furgone officina meccanica mobile, al comando del Vice Questore Klaus Pescolderung.

Il dispositivo della scorta viene aperto dal motociclista con bandierina VERDE, che segnala a tutti gli operatori dislocati sul percorso l’imminente arrivo della gara, a cui fa seguito il motociclista con bandierina GIALLA, che precede di circa 200 metri il primo corridore; chiude infine la carovana dei corridori e delle relative ammiraglie il motociclista con bandierina ROSSA, dopo il transito del quale può essere riaperto il traffico veicolare.

Martedì 7 settembre 2021, alle ore 11.00, in piazza Duomo, sarà tenuta la presentazione della scorta della Polizia Stradale, a cui gli organi di informazione sono invitati.