LETTERA FIRMATA DA 500 TRENTINI * A CONSIGLIO PAT E CONSIGLI COMUNALI: « GUERRA MEDIO ORIENTE, PERCHÉ LA PAURA DI CHIEDERE IL CESSATE IL FUOCO A GAZA? »

09.12 - venerdì 29 marzo 2024

Gentile direttore Franceschi,

alleghiamo la lettera sottoscritta da più di 500 trentini.

///

Ai Consigli Comunali trentini

Al Consiglio Provinciale di Trento

Alla fine di dicembre dello scorso anno, 220 cittadini e cittadine trentine hanno sottoscritto un appello in forma di lettera aperta ai consigli comunali, affinché si attivassero per discutere e approvare la mozione per il cessate il fuoco a Gaza, preparata come bozza e inviata loro a fine novembre dal Forum Trentino per la Pace. L’iniziativa popolare era nata dall’esempio dato dal Consiglio Comunale di Rovereto che, in data 19 dicembre, aveva discusso e approvato all’unanimità una mozione di questo tipo.

È seguita poi a breve distanza la coraggiosa lettera del sindaco di Borgo Valsugana, che dalle pagine dell’Adige auspicava “una presa di posizione collettiva, non solo civile, ma soprattutto politica” che ponesse fine all’inciviltà del massacro di cittadini inermi.

L’angosciante silenzio delle istituzioni, di fronte a quello che già allora si presentava come un genocidio, sembrava essersi spezzato. Da allora molti dei 220 firmatari della nostra lettera, pubblicata dall’agenzia di stampa “Opinione” in data 27 dicembre e da “l’Adige” il 29 dicembre, hanno sollecitato in diversi modi i consigli comunali dei propri paesi, soprattutto in Valsugana, dove sabato 24 febbraio si è tenuta una manifestazione per la pace patrocinata dal Comune di Borgo Valsugana, che ha visto una numerosa partecipazione, soprattutto da parte dei giovani.

Purtroppo, ad oggi, i consigli comunali che hanno risposto a questi appelli dei cittadini, decidendo di prendere una posizione chiara rispetto a quanto sta succedendo in Medio Oriente, sono ancora pochissimi. Su tutti pesa come un macigno il silenzio del Consiglio Provinciale. Torniamo a porre la domanda a voi rappresentanti delle istituzioni: perché questa paura di chiedere l’immediato cessate il fuoco a Gaza? Non pensate che, con questo silenzio, vi state rendendo complici di questo crimine contro l’umanità?

Noi vi chiediamo di farvi voce della cittadinanza presso le istituzioni nazionali ed europee, non solo per il cessate il fuoco, ma anche perché venga garantito il passaggio, bloccato da Israele, di cibo, acqua, medicinali e di tutte le attrezzature mediche necessarie, e sia garantita la possibilità per i malati e i feriti, che non possono ricevere cure nella Striscia, di essere trasportati fuori. I bombardamenti sono solo l’inizio della catastrofe umanitaria, ora le persone cominciano a morire anche di fame e malattie.

“Chi sa di poter dissentire sa anche che, in qualche modo, quando non dissente esprime un tacito assenso”. Hannah Arendt

///

Neva Fabris, Nicola Zuin, Ilario Costa, Giuseppe Costa, Paola Comin, Margherita Fabris, Drago Montibeler, Eliana Trentin, Micaela Fabris, Tobias Ueckert, Elena Sordo, Barbara Froner, Guido Mazzenga, Cristina Conci, Giovanna Beber, Stefano Amato, Simonetta Stefani, Lorella Dal Pero, Renée Zanetti, Dimitri Zanetti, Massimiliano Dorigato, Lucia Baldi, Maria Cristina Mezzanotte, Fausta Scotton, Irene Tessaro, Mariangela Sordo, Rosa Finotto, Caterina Agostini, Francesco Prandel, Celeste Trentin, Rosanna Compagno, Sunčana Brnjić, Luciana Pompermaier, Luisa Trentin, Enrico Agostini,Manuela Mattedi, Maurizio Scotton, Sergio Balestra, Anna Quattrone, Sandra Scotton, Fernando Nesler, Franco Pedrini, Valerio Stenico, Ersilia Pecoraro, Giorgio Perini, Stefano Mayr, Laura Zanetti, Antonella Orsingher, Teresa d’Aquilio, Vigilio Valentini, Angela Agostini, Enrica Vinante, Erica Capraro, Renato Fedele, Luciana Ferrai, Simonetta Gabrielli, Patrizia Caproni, Giuliano Comin, Giovanna Franzoi,Marina Vinante, Giorgio Comper, Lucia Vinante, Caterina De Marchi, Danilo Favrin, Olga Fedele, Cristina Andreatta, Sonia Micheli, Ismene Strobele, Giancarlo Orsingher, Francesca Quagliarella, Astrid Mazzola, Diego Cappello, Marina Golinelli, Roberto Valandro, Corrado Dal Pero, Ameriga Zambaldi, Carla Brendolise, Rosanna Gonzo, Francesca Galante, Orsola Zambon, Costanza Chiesa, Sandra Galvan, Jacopo Zannini, Giancarlo Ianes, Stefano De Toni, Roberta Villa, Donato Scrinzi, Livia Stefani, Antonio Paradisi, Anna De Genua, Alberto Tamanini, Andrea Trentini, Alessia Ansaloni, Gemma Erlicher, Giovanna Sartori, Sara Dalledonne, Anna Toniolatti, Alba Spagolla, Marco Baino,Leda Stefani, Stefania Trentin, Maria Rosa Del Buono, Lucia d’Amato, Alessio Zanetti, Antonio Baccega, Evelin Olzer, Sandra Paterno, Fabiola Paterno, Cristina Marchionni, Vieri Ravenna, Maria Grazia Menguzzo, Pietro Dall’Agnol, Flora Zanettin, Martina Tonegato, Loren Eccher, Domenica Tomaselli, Eliana Sordo, Miria Manzana, Mariacarla Nollo, Franca Boso, Mario Mengarda, Mario Pernechele, Carla Balduzzo, Lorena Gonzo, Alessandra Forlin, Walter Tomio, Paola Lotti, Cristina Moser, Carla Caimi, Noris Nervosi, Paolo Melchiori, Peter Battisti, Silvia Tomaselli, Emilio Ceccato, Stefano Zen, Roberta Campestrini, Giancarlo Bebber, Isabella Botti, Alessandro Lorenzi, Franca Froner, Lisa Berlanda, Romina Berlanda, Franco Froner, Valeria Messina, Silvia Avi, Chiara Pontalti, Claudia Mercurio, Norma Melchiori, Carole Destribats, Elio D’Annunzio, Armida Moser, Rita Nagy, Eva Paoli, Giovanna Capovilla, Silvia Voltolini,Letizia Avancini, Cinzia Menguzzo, Luigi Moranduzzo, Nadia Lucca, Ezio Stefani, Rosanna Leonardelli, Ivana Stenico, Enrico Mascherpa, Marina Beber, Vittorio Fabris, Eugenia Debortoli, Paolo Offer, Simone Offer, Maria Vittoria Gaigher, Francesca Osti, Massimo Cecconi, Paola Bortolotti,Maddalena Ghezzi, Asmae Taouti,Luigi Casanova, Letizia Guadagnin, Denis Borgogno, Franco Costa, Michela Franzoi, Gabriele Vesco, Stefano Valandro, Bianca Vesco, Ivana Zanettin, Bruno Dalcason, Franca Polla, Ezio Casagrande, Roberta Ianeselli, Fabrizia Toller, Eris Versini, Nadia Badio, Stefano Angheben, Alessandro Angheben, Lara Curti, Vanda Casagrande, Claudia Cotignano, Michele Carneri, Giorgio Gianesini, Federica Panella, Andrea Maffei,Mattia Maistri, Barbara Cappello, Stefano Balduzzo, Nadia Cesca, Silvana Bisoffi, RiccardoBaccega, Samuele Baccega, Cristiano Baccega, Marta Sordo, Milena Busana, Stefano Menguzzo, Edda Menguzzo, Laura Buffa,Maria Grazia Bonella, Elisabetta Fruet, Michele Perticucci, Sonia Agostini, Elisabetta Lanzuolo, Eva Gobber, Margherita Terragnolo, Mirella Stroppa, Daniele Costa, Lorenzo Rigo, Libera Gabriele, Pellegrino Pacchiano, Roberto Angheben, Leonardo Angheben, Mirela Gavoci, Santo Chiazzese, Piero Mori, Michela Ropelato, Maria Elisa Domenegoni, Deborah Costa, Enzo Olzer, Daniela Toldo, Matteo Realdi, Angela Erokpadawen, Renata Righi, Lucia Busana,Carolina Maria Filosi, Mariano Paterno, Giulia Paterno,Sergio Saltori, Rita Gavoci, Martin Gavoci, Elisa Cortivo, Sabrina Terragnolo, Romeo Trentin, Lorenza Pisetta,Attilio Curti,Lara Giongo, Salvatore Senatore, Silvia Mondini, Mauro Nicolodi, Sandro Bertoni, Jacopo Benini, Nicola Zanoni, Stefano Zampedri, Maurizio Valentinotti, Ivo Cestari, Federico Spina, Teresa Nelli, Anna Frioli, Eliana Contrini, Maurizio Dal Bianco, Angela Asciutto, Daria Giacomelli, Michele Setti, Marco Valle, Loredana Banal, Carmen Martini, Marina Stefani, Paolo de Gasperi, Angelo Rigotti, Antonella Agostini, Mariangela Silva Feitosa, Anselma Franceschini, Giulia Prova, Nicole Prova, Luca Segnana, Alessandra Beber, Rita Dellai, Sandra Toldo, Anna Zanlucchi, Gaia Muraro, Carla Curti, Mirella Larcher, Giovanni Andronico, Katia Gabrielli, Alessandra Facchinelli, Sandra Melato, Silvano Dalcastagné, Rodolfo Franzoi, Matteo Savastano, Bruna Agostini, Maria Agostini, Domenico Capra, Roberta Bodo,Renata Costa, Mauro Trentin, Luigina Marcella Speri, Novella Volani, Chiara Tondini, Angelo Prioli, Stefano Bloise, Annalia Neri, Giovanna Brolis, Alberto Biliotti, Paola Ianes, Inti Rodriguez, Paolo Voltolini, Lorenza Erlicher, Rudy Tranquillini, Paolo Santolini, Marianna Osti, Emidio Osti, Alex Marini, Bruna Dellai, Carla Dellai, Lara Zantedeschi, Manuela Ropelato, Barbara Ropelato, Adriano Raffi, Giulia Raffi, Andrea Raffi, Eleonora Vendrame, Laura Ciaghi, Irene Fratton, Elisa Rigo, Enisa Avdakovic, Cristina Guareschi, Ines Tessaro, Franca Bertagnolli, Arno Cardini, Ornella Sandri, Mara Pecoraro, Lorenza Marchetto, Luigina Bassanini, Giovanna Brugnera, Franca Losa, Vittorio Dorigato, Nadia Lorenzato, Maria Teresa de Bortoli, Alberto Sperandio, Nadia Pecoraro Gaiardo, Manuela Nervo, Emma Fill, Daniel Rossi,Kamal Genem, Juri Genem,Daniela Puecher, Chiara Turrini, Maddalena Nesler, Roberta Cis, Alba Piacini, Maddalena Parolin, John Mpaliza, Paulo Lima, Nicola Ropelato,Matteo Rucco, Claretta Carrara, Barbara Cavallero,Lua Torrecilla Puebla, Noa Torrecilla Puebla, Pablo Torrecilla Puebla, Laura Parigi, Mariagrazia Giacomoni, Matteo Clementel, Valentina Sega, Stefano Bellumat, Nicoletta Garofalo, Maddalena Garofalo, Daniela Cason, Antonio di Pietro, Fatima Iannuccilli, Virna Vegetti, Egle Fregonese, Laura Cultrera,Marina Lenzi, Sabrina Margon, Irene Ropelato, Ernesta Kolleritsch, Gianni Schwanauer, Serena Schwanauer, Marino Cofler, Violetta Plotegher, Carmela Alderuccio, Elisabetta Monti, Alba Rosa Coppi, Danilo Marchesoni, Laura Maldini, Carmelo Fanelli, Katja Stenghel,Aldo Marzari, Luciana Armellini, Francesca Schraffl, Sunandan Tiwari, Enrico Ferrari,Marina Caumo, Elisabetta Doniselli, Ezio Chini, Annamaria Bozza,Ines Kettmaier, Barbara Armellini, Johanna Elizabeth Maria van der Voort, Giulio Francomanno, Ledy Cattapan, Laura Oselladore, Mattia Rossi, Francesca Zeni, Alessia Degasperi, Grazia Francescatti, Michele Angelo Spagnolli, Gina Barberi, Flaminia Carbonaro, Nadia Nicolodi, Lucia Pennini, Yasmin Azem, Nicoletta Pola, Giulia Bortolon, Elisabetta Ravagni, Gianfranco Cristoforetti, Antonietta Barbieri, Alessandra Volani,Maria Ida Ghesla, Nadia Delugan,Renzo Zambanini, Diletta Zambanini, Marcello Savino, Claudia Bertossi, Mario Janes,Margherita Negriolli, Giuseppe Andreaus, Gabriella Vettori, Mariagloria Ballarini, Silvano Corona, EmilianoZambanini, Silvana Battistata, Claudia Visani, Paola Molini, Lorenzo Detassis, Romano Lazzeri, Pierpaolo Cruni, Lorena Filippi, Daniela Bettin, Giuliana Miorelli, Manuela Fruet, Andrea Anderle, Roberta Bernardi, Nicola Sartori, Luciano Chiesa, Serena Pacenza, Chiara Brugnara, Roberta Corradini, Paolo Prova, Mara Zotta, Lara Campestrin, Andrea Cemin, Emma Gremes, Carmelo Parolin, Elena Poli, Francesca Paternolli, Lorenzo Angheben, Anna Ballardini, Daniela Guarazzi, Giorgio Michelotti, Pierpaolo Bruni, Ivana Frisinghelli, Mariangela Menegoli, Piero Eccher, Lorenza Depol, Maria Stella Ruffini,Sandra Zampi, Sandra Borghesi, Jenny Koyate, Fiorenza Bazzanella, Antonia Armellini, Daniela Paissan, Maria Paola Trettel, Nicola Rossi, Eraldo Santoni,Rosanna Giovanella, Roberta Borghesi, Ilario Biasiolli, Luca Biasiolli, Cecilia Lovaglio,Paolo Andreatta, Claudia Borghesi, Maria Teresa Müller, Elvia Muraro, Daniela Bellot, Serena Menguzzo, Viviana Miconi, Daniela Bettin, Maurizio Broccato, Paola Zotta, Loredana Buffa, Lorena Merz, Antonella Rampazzo, Antonella Nervo, Paolo Paterno, Michele Berti, Roberto Cappelletti, Maurizio Paterno, Susanna Marchesi, Raffaele Fariello, Patrizia Nicoli, Gabriella Scavuzzo, Mattia Fellini, Marcello Finora, Mauro Nicolodi, Veronica Formenti, Fabrizio Zucchelli.