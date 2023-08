DAL RÌ (UDC TN-AA) * CONFERENZA STAMPA DIVINA: « NOI RICORDIAMO I VALORI DEL POPOLARISMO CRISTIANO, INVITIAMO I TRENTINI A RIVENDICARLI NEL VOTO »

17.42 - sabato 19 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

oggi ci è toccato sentirci raccontare, dalla saletta del secondo piano dell’hotel America (di Sergio Divina, sotto il link della diretta Opinione -ndr) , la favola del riposizionamento di quelli ex leghisti che son ancora fermi ai sondaggi farlocchi del 2008 e si posizionano ora in un centro che collocano a destra di Salvini ed a sinistra di Fugatti.

Una sfilata di ex, che l’occasione di dare un loro contributo al Trentino Alto Adige dagli scranni consiliari l’hanno già convintamente sprecata, lasciando un segno indelebile che molti avevano scordato. Comprendiamo l’impegno in vista della scadenza del prossimo 8 giugno 2024, quando potranno offrire il loro supporto a chi sarà disposto a pagare per averlo, ma oggi “Non una parola “ di solidarietà si è udita in quella sala per coloro che, per una determinazione meramente ideologica, sono stati sospesi dal lavoro e privati dello stipendio in Provincia Autonoma di Trento, solo perché rivendicavano il loro diritto costituzionale a fronte di vessazioni e discriminazioni prive di qualsiasi valore scientifico.

“Non una parola“ sulla deriva centralista insita in politiche che sull’emergenza fanno leva per forzare gli spazi della nostra Autonomia.

Su questo ci impegniamo a ricordare quelli abusi a tutti coloro che hanno tradito le Istituzioni, tacendo. A differenza della sinistra al caviale di cui Rizzo è un fiero portabandiera, noi non celebriamo Trump…, noi ricordiamo i valori del Popolarismo Cristiano ed invitiamo i trentini a rivendicarli nel voto.

Una volta ancora.

*

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige/Südtirol

