DALZOCCHIO (LEGA) * REPLICA A CESCHI E FRESCHI: « QUINTA COMMISSIONE E DDL BISESTI, CONTESTAZIONI CHE SANNO DI FRUSTRAZIONE »

14.18 - venerdì 2 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DALZOCCHIO (PRESIDENTE QUINTA COMMISSIONE): “CONTESTAZIONI CHE SANNO DI FRUSTRAZIONE”.

Che ci sia chi si stupisce per il fatto che il voto del presidente di una Commissione permanente provinciale sia decisivo in caso di parità, è piuttosto inusuale. Che poi le risultanze della votazione di un disegno di legge in commissione vengano criticate, denigrate e strumentalizzate da alcuni degli auditi perché non ci si è adeguati alla loro posizione, è un po’ come vedere il bambino che batte i piedi perché si risponde no a una richiesta.

Fortunatamente il pluralismo e la democrazia prevedono: un assessore proponente che rappresenta una maggioranza politica ed esercita il suo potere d’iniziativa, audizioni e auditi liberi di illustrare posizioni concordanti e discordanti, membri della commissione che valutano in autonomia ed elaborano un pensiero sull’atto politico. Il naturale esito di questo percorso è la deliberazione che, in caso di parità di voti favorevoli e contrari, assegna valore decisivo al voto del presidente della commissione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio provinciale.

Ed è esattamente quanto accaduto nella seduta della Quinta Commissione, che ho l’onore di presiedere. Si sono ascoltate numerose voci, tutte parimenti illustri e meritevoli di considerazione, e si deliberato che il ddl Bisesti sulle carriere dei docenti meriti di procedere nel suo iter legislativo.

Spiace che alcuni degli auditi, manifestando una mancanza di rispetto istituzionale verso l’organo che rappresento, vogliano imporre una loro presa di posizione politica e ideologica piuttosto che partecipare al confronto sui temi nel ruolo loro spettante.

Si tratta, peraltro, degli stessi signori Ceschi e Freschi che sostengono – mentendo – che si è conferita maggior attendibilità ad attori esterni, piuttosto che a quelli ufficiali interni al nostro sistema educativo.

Ciò costituisce un’ulteriore mancanza di rispetto verso l’operato della Commissione, nonché verso quegli organismi provinciali – Sovrintendenza, Consiglio provinciale dei giovani e dalla Consulta degli studenti – che, anch’essi auditi, hanno espresso pareri favorevoli concordando sulla necessità di innovare il nostro sistema educativo. La frustrazione è comprensibile quando le proprie posizioni non sono condivise in maniera omogenea ma, se si partecipa come auditi in una commissione, il ruolo di cui si è investiti non è quello politico e questo va accettato”.

E’ quanto affermato dalla Presidente della Quinta Commissione provinciale permanente cons. Mara Dalzocchio