MEDIASET SPA * FUSIONE TRANSFRONTALIERA: « STIPULATO L’ATTO DI CONFERIMENTO DEL BUSINESS E DI ALCUNE PARTECIPAZIONI A FAVORE DELLA CONTROLLATA MEDIASET ITALIA SPA, EFFICACE DAL 1 MARZO 2020 »

Si rende noto che in data odierna è stato stipulato l’atto di conferimento che regola il trasferimento di un ramo d’azienda (il Ramo) comprensivo di sostanzialmente tutto il business e di alcune delle partecipazioni di Mediaset S.p.A. (Mediaset) a favore di Mediaset Italia S.p.A., società di diritto italiano interamente e direttamente controllata da Mediaset (Mediaset Italia e il Conferimento).

Come reso noto a mezzo di comunicato stampa diffuso in data 7 giugno 2019, il Conferimento si inserisce nel contesto della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset e di Mediaset España Comunicación, S.A. (Mediaset España) in Mediaset Investment N.V. (la Fusione), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, a seguito dell’efficacia della Fusione, assumerà la denominazione “MFE – MEDIAFOREUROPE N.V.”. In particolare, il perfezionamento del Conferimento costituisce una delle condizioni sospensive della Fusione.

Si precisa che il Conferimento è finalizzato a mantenere in Italia tutte le attività operative e di business facenti capo a Mediaset: per effetto del Conferimento, Mediaset Italia potrà continuare le attività di Mediaset, una volta che la Fusione si sia perfezionata, nel medesimo assetto giuridico e aziendale regolato dalla legislazione attualmente applicabile allo svolgimento delle attività di Mediaset, fermo restando in ogni caso il perseguimento di efficienze di costi e risparmi nel contesto della Fusione.

Gli effetti giuridici del Conferimento decorreranno dal 1 marzo 2020. In seguito all’efficacia del Conferimento, Mediaset sarà titolare della partecipazione totalitaria in Mediaset Italia e di altre partecipazioni sociali.

A fronte del Conferimento, Mediaset sottoscriverà tutte le azioni di nuova emissione che saranno emesse da Mediaset Italia in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato in data odierna; il valore di tali azioni di nuova emissione (comprensivo di capitale e sovrapprezzo) non sarà superiore al valore del Ramo, come attestato dall’esperto indipendente sulla base della situazione patrimoniale di conferimento al 30 settembre 2019.

Il Conferimento beneficia dell’esenzione prevista dall’articolo 14 del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato e integrato (il Regolamento OPC), e dall’art. 7, lett. d) della “Procedura per le operazioni con parti correlate” adottata da Mediaset e pubblicata sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it). In virtù di tale esenzione, Mediaset non pubblicherà il documento informativo ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento OPC.

Si prevede che, in un momento anteriore alla data di efficacia della Fusione, Mediaset España dia esecuzione ad un’operazione analoga al Conferimento e trasferisca le proprie