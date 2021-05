CENTRO STUDI VAL DI SOLE (TN) * DIRETTORE KEZICH: « SOTTO LA SUA DIREZIONE IL MUSEO DI SAN MICHELE ALL’ADIGE È DIVENTATO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ALTRI CENTRI ETNOGRAFICI DEL TERRITORIO »

Per questo, in primo luogo, desideriamo ringraziarLa profondamente, riconoscenti, per la ricca e proficua collaborazione instaurata in questi anni; una rapida ricerca sulle pagine della nostra rivista “La Val” ci ha mostrato come la Sua prima visita al nostro museo risalga al 1995: da allora abbiamo costruito un rapporto di collegamento scientifico e di collaborazione negli eventi culturali che prosegue tuttora, come dimostra la nostra recente iniziativa dedicata alle “Feste del Calendario”, di cui Lei è apprezzata e autorevole voce.