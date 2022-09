VVF VOLONTARI ALTO GARDA LEDRO (TN) * RELAZIONE 1/1/2021: « INTERVENTI IN CALO DA 2.266 A 1.955, AUMENTATE ORE-UOMO DA 21.475 A 25.099 » (ELENCO DIPLOMI ANZIANITÀ)

13.11 - domenica 25 settembre 2022

Unione dei corpi vigili del fuoco volontari del distretto alto Garda e Ledro. Cerimonia consegna benemerenze 2021/22 Domenica 25 settembre 2022 – Drena.

Relazione dell’ispettore distrettuale Marco Menegatti.

Buongiorno a tutti voi che oggi siete qui presenti a questa giornata ed un saluto di benvenuto agli ospiti presenti in sala, al Presidente della Provincia (o sostituto) ai sindaci ed agli assessori comunali, importante supporto ai corpi volontari, al Presidente e Vicepresidenti della Federazione dei Vigili del Fuoco volontari, alle autorità militari ed ai rappresentati di tutte le altre associazioni di volontariato che operano in zona, a tutti i comandanti, vicecomandanti e vigili.

Chiedo a voi comandanti di portare il mio saluto anche ai componenti dei vostri corpi volontari del distretto che, tutti assieme, sono la colonna portante di ogni emergenza sia locale che nazionale.

Come per l’anno scorso, abbiamo pensato di anticipare la tradizionale cerimonia di Santa Barbara in modo da poter consegnare, di persona, le benemerenze di servizio. Speriamo comunque che durante il prossimo inverno non vi sia un aumento di casi Covid che ci obblighi nuovamente a restrizioni nelle occasioni di aggregazione..

È questo il momento di premiare i vigili per i loro anni trascorsi al servizio della comunità: ne saranno premiati ben 35. Conferiremo anche 4 fiamme d’argento, 1 fiamma d’oro e una medaglia d’argento di Lungo Comando

Un doveroso e sentito ringraziamento lo voglio rivolgere a Walter Rosà comandante del Corpo di Drena ed a tutti componenti del suo Corpo che quest’oggi ci ospitano.

ORGANICO 2022

Quest’anno possiamo contare un totale di 474 vigili che ricoprendo vari gradi e ruoli fanno parte dei Corpi del nostro distretto. Mi preme evidenziare come tutte queste persone dedichino molto del loro tempo per la tutela delle nostre comunità.

Attualmente nello specifico abbiamo 294 vigili in servizio attivo, 38 vigili di complemento, 44 membri onorari, 16 vigili sostenitori e ben 82 vigili allievi. Da sottolineare che rispetto al 2021 abbiamo aumentato di 9 unità i vigili in servizio attivo e di 6 unità i vigili allievi, importantissimo fattore per il futuro cambio generazionale dei nostri corpi. Un caloroso invito ai Corpi, che attualmente non hanno un gruppo giovanile, ad organizzarsi ed

investire negli allievi che, ribadisco, sono un’importantissima risorsa per il nostro futuro e per le nostre comunità.

Nel corso del 2021/22 è ricominciata, piano piano, l’attività degli allievi: sono aumentate le manovre sia all’interno dei corpi sia tra più gruppi del distretto. Il consueto campeggio del 2022 a Cles è stato vissuto in maniera più che positiva da tutti gli allievi, che finalmente hanno avuto l’occasione di confrontarsi e ritrovare un po’ di normalità. Sono da ricordare anche le varie visite guidate effettuate dai ragazzi sia presso siti storici che in luoghi di particolare interesse naturalistico.

INTERVENTI DA INIZIO ANNO AD OGGI

Il numero degli interventi dal primo gennaio 2021 ad oggi, ha avuto un sensibile calo (da 2266 a 1955 con un delta negativo di 311 interventi). Sono invece aumentate notevolmente le ore Uomo (da 21475,7 ore nel 2021 a 25099,8 ore nel 2022 con un delta positivo di 3624,1 ore). Questo sta a significare che gli interventi richiedono una maggiore attenzione e vi è la presa di coscienza che non devono essere sottovalutati ma seguiti con scrupolosità, soprattutto nelle fasi post-intervento. Sicuramente vi sono più ore da dedicare all’aspetto burocratico a seguito, soprattutto, degli interventi più complessi.

Sono da menzionare alcuni interventi particolarmente interessanti ed impegnativi effettuati :

Molteplici interventi nello stesso momento ad Arco per incendi localizzati nel centro storico con causa ancora da accertare. In quest’occasione ha operato, in modo congiunto a supporto ai vigili del Corpo di Arco, anche personale proveniente da altri corpi dell’intero distretto.

Interventi per spegnimento di incendi a vari ripetitori presenti nel territorio arcense dove, anche in questo caso, hanno collaborato più corpi contestualmente in sinergia

Intervento di spegnimento incendio a causa di una fuga di gas in un’azienda in Valle di Ledro, a Tiarno di Sopra, in cui è purtroppo rimasta vittima una persona.

Incendio abitazione nel centro storico della frazione di Pranzo nel comune di Tenno, dove anche in questo caso sono intervenuti a supporto del locale Corpo vigili provenienti da tutto il distretto.

Intervento in supporto della Protezione civile bresciana nelle operazioni di presidio e spegnimento dell’incendio boschivo nella Valvestino nel comune di Magasa.

L’incendio boschivo alle pendici del Monte Baldo a Nago, dove per 18 giorni sono stati impegnati oltre ai vigili provenienti da tutto il nostro distretto anche vigili provenienti dai distretti delle Giudicarie, della Vallagarina e di Trento. Un sentito ringraziamento va a questi vigili che hanno operato con abnegazione e spirito di sacrificio in un clima non sempre facile con temperature torride che non facilitavano le operazioni di spegnimento.

Un ringraziamento doveroso anche ai colleghi ispettori dei distretti precedentemente menzionati. Ottima la collaborazione con le altre componenti del servizio Provinciale e dello Stato: al personale della Forestale, al personale del nucleo elicotteri, alle varie forze dell’ordine, al gruppo Nuvola Alto Garda e non ultimi i vari cittadini che volontariamente hanno portato generi alimentari e soprattutto bevande per gli uomini impegnati sul fronte dell’incendio.

In tutti questi interventi che sono solo una piccola parte di tutti quelli avvenuti sul nostro territorio emerge che la collaborazione in sinergia fra corpi ed altre componenti della Provincia risulta essere indispensabile. Questo sta a significare che il Sistema Trentino funziona. Un sistema ormai collaudato che in più eventi ha saputo reagire, salvaguardare e proteggere la propria comunità.

L’operare insieme e confrontarsi rende gestibile anche il problema più grande!

Sono purtroppo raddoppiati gli interventi di incendio abitazione, nonostante vi sia una generale importante attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.

Sono notevolmente aumentati gli episodi di incendio boschivo con un notevole incremento di ore Uomo, sicuramente da imputare anche a quest’anomala estate torrida. Di conseguenza sono aumentati di molto i servizi specifici per il trasporto di acqua potabile nei comuni dove vi è uno scarso approvvigionamento, spesso in comuni extra distretto. Sono aumentati notevolmente anche gli interventi tecnici generici e gli interventi per soccorso persona in supporto al personale medico e dell’elisoccorso.

Per fortuna sono di molto diminuiti gli interventi di ricerca persona che nel corso del 2021 ci avevano visti molto impegnati.

Sempre con una tendenza in crescita le ore impegnate per la formazione. Importante anche l’occasione avuta da un vigile proveniente da ogni singolo corpo del distretto di partecipare insieme ad un corso formativo cfbt presso il centro addestrativo di Pavia. Un momento di formazione ed aggregazione con scambio di opinioni tra persone provenienti da realtà diverse. Un ringraziamento ai referenti della formazione dei nostri corpi. Ad ora tutti i corsi a noi assegnati dalla Scuola Provinciale Antincendi sono stati portati a termine,

con partecipazioni anche a corsi assegnati ad altri distretti.

E’ da evidenziare che quest’anno l’aumento dell’impegno nelle attività interventistiche e di formazione coincide con l’aumento esponenziale dei costi energia, dei costi carburante e dei costi attrezzature. Pur con l’aiuto indispensabile dei Comuni è necessario rivedere le quote contributive ai corpi e cercare, per quanto possibile, di rivedere l’organizzazione interna dei corpi per contenere il più possibile i costi.

CORSO BASE

Gli istruttori distrettuali anche quest’anno sono riusciti, non senza difficoltà dovute alle prescrizioni covid, a portare a termine il corso base che ha formato nuovi motivati vigili del distretto e proprio a questi auguro di mettersi al servizio con umiltà ed entusiasmo. Sono sicuro che così facendo raccoglieranno grandi soddisfazioni personali. Come fatto per i responsabili formazione dei corpi è doveroso un sincero ringraziamento all’attuale responsabile della formazione del distretto Tullio Ioppi, al suo predecessore Romulo Guizzetti e a tutti gli istruttori distrettuali che anche quest’anno hanno dimostrato grande professionalità nel loro operato. Verso la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno vedremo di organizzare un nuovo corso di base per aumentare il numero di nuovi vigili all’interno dei corpi. Un trend che, in contro tendenza rispetto ad altre realtà, risulta essere in positivo. Sembra proprio che vi sia ancora la voglia di mettersi in gioco per la comunità.

RINGRAZIAMENTI

Come consuetudine sono ora a ringraziare chi con me condivide questo percorso dell’Unione distrettuale Alto Garda e Ledro.

Un doveroso ringraziamento al mio ex Vice Ispettore Mazzardi che ora si è messo a disposizione come comandante del proprio corpo.

Sarà mia premura a breve definire con tutti i comandanti la figura del nuovo viceispettore, al fine di rendere più funzionale l’Unione.

Al Cassiere Renato Santi, indispensabile sia per la precisa gestione della parte economica sia per l’aiuto nella programmazione degli acquisti. Con lui il confronto quasi quotidiano risulta essere fondamentale.

Al segretario Manuel Segato per la paziente gestione dell’ufficio e di altri settori logistici.

Al magazziniere Stefano Frizzi per la gestione ed acquisti di attrezzature e mezzi che non sempre risulta essere facile.

Al nuovo referente formazione Ioppi Tullio, coadiuvato dagli istruttori Manuel Segato,

Guizzetti Romulo, Michele Alberti, Dennis Santoni, Matteo Pederzolli e Matteo Peroni, che si è preso l’onere indispensabile della formazione e delle manovre dei vigili.

Al responsabile autoprotettori Diego Tosi, che con tanto impegno, tenacia, precisione, ma soprattutto infinita pazienza, ne gestisce il settore.

All’addetto stampa Daniele Zanoni che puntualmente informa la comunità del nostro operato mettendo in risalto, e non sempre è scontato, ciò che realmente è importante.

Al referente informatico Francesco Montenero, che gestisce con molta competenza la parte tecnologica dell’Unione.

Al referente Allievi Massimo Marocchi, coadiuvato da Nereo Tomasi e Giuseppina Cipriani, che con molto impegno, si occupa del mondo giovanile, importante e fondamentale per il nostro futuro.

Ultimi, ma non per importanza, i revisori dei conti Maria Teresa Toniatti e Graziano Boroni che controllano puntigliosamente la regolarità dei nostri bilanci.

Un ringraziamento a tutti i Comandanti, che con molto impegno in un’infinita burocrazia gestiscono i propri corpi garantendo un servizio alla comunità che alcune volte sembra scontato, ma che scontato sicuramente non è!

Un pensiero alle famiglie, mogli, mariti, compagni, compagne e figli che ci supportano e sopportano in questa nostra passione. A loro un sentito Grazie, senza il loro appoggio tutto questo non sarebbe possibile!

Grazie buona festa!