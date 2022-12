PAT * PROMOZIONE TURISTICA: « ENTRANO NELL’ÀMBITO TRENTO MONTE BONDONE I COMUNI DI ALBIANO – BEDOLLO – BASELGA DI PINÉ – FORNACE, PER VALORIZZATE LE PROPOSTE DEI TERRITORI »

14.12 - venerdì 02 dicembre 2022

Promozione turistica: i comuni di Albiano, Bedollo, Baselga di Piné e Fornace entrano nell’ambito Trento Monte Bondone. Promozione turistica: i comuni di Albiano, Bedollo, Baselga di Piné e Fornace entrano nell’ambito (n.8) Trento e Monte Bondone. Lo ha stabilito la Giunta provinciale con un provvedimento, che ridefinisce gli ambiti territoriali di competenza delle Apt, proposto dall’assessore al turismo e promozione Roberto Failoni. Il precedente ambito di questi comuni era (n.2) Val di Fiemme, Altopiano di Pinè e Val di Cembra. La ridefinizione degli ambiti decorre dal 1 gennaio 2023. Per effetto di questo spostamento vengono anche rinominati gli ambiti interessati che diventano Apt Val di Fiemme e Val di Cembra (senza il riferimento all’Altopiano di Piné) e l’Apt Trento, Monte Bondone e Altopiano di Piné.

“Il provvedimento – spiega l’assessore Failoni – è stato adottato sulla base della richiesta avanzata dai comuni interessati. La riforma della promozione turistica consente infatti di intervenire sugli ambiti territoriali di attività delle diverse Apt, su domanda delle stesse aziende o dei comuni interessati. L’obiettivo è quello di migliorare costantemente la nostra proposta per innalzare il gradimento nei confronti dei prodotti turistici e delle esperienze che siamo in grado di offrire a chi sceglie il Trentino per le sue vacanze. Il territorio ha dunque un ruolo importante anche per quanto riguarda gli assetti organizzativi della promozione. Con questa modifica degli ambiti territoriali sono convinto che potranno essere ulteriormente valorizzate le particolarità e le proposte dei diversi territori a beneficio anche dell’organizzazione della promozione”.