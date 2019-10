RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA ” *  LUNEDÌ 14/10 NICOLA PORRO INTERVISTERà MATTEO SALVINI, TRA I TEMI DELLA PUNTATA – LA SFIDA DELLE ELEZIONI REGIONALI E LA LOTTA CONTRO L’EVASIONE FISCALE »

Domani, ‪lunedì 14 ottobre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show di politica ed economia, condotto da Nicola Porro.

In apertura, in diretta, l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini su temi di politica e di stretta attualità come la sfida delle Regionali, che comincia domenica 27 ottobre con il voto in Umbria, e le ultime novità della Manovra, in vista del Consiglio dei ministri che si riunirà nelle prossime ore.

Al centro della puntata anche l’economia con i nuovi provvedimenti contro la lotta all’evasione fiscale che l’esecutivo giallorosso vuole mettere in campo, parallelamente agli incentivi di abbandonare il contante. A questo proposito, un reportage dal Portogallo, mostrerà come funzionano i pagamenti tracciabili, lì dove sono già in vigore da alcuni anni.

Infine, un’inchiesta sulle periferie di Roma racconterà le storie dei furbetti delle case popolari. E ancora, attraverso filmati esclusivi, un servizio sugli edifici occupati abusivamente, da Roma a Milano, passando per Reggio-Emilia.