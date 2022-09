GRUPPO TECNOCASA * MERCATO IMMOBILIARE TRENTINO-AA: « SECONDO SEMESTRE 2021, IN CENTRO A CANAZEI 6.550 EURO AL MQ PER UN “SIGNORILE“ NUOVO / A LAVARONE 2.100 »

12.12 - domenica 25 settembre 2022

“I primi mesi del 2022 restituiscono un mercato immobiliare vivace – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – con domanda in aumento, offerta in riduzione, prezzi in salita e tempi di vendita più brevi, in particolare nelle metropoli. Le richieste sono prevalentemente orientate su immobili ampi e con spazi esterni, ma il ritorno degli investitori sta riportando alla ribalta i piccoli tagli.

Il trilocale è il più scambiato, le soluzioni indipendenti e semindipendenti registrano un rallentamento nel primo trimestre del 2022 ma avanzano rispetto al pre-pandemia. L’inflazione galoppante, infatti, sta indirizzando sul mattone i risparmi accumulati negli ultimi anni. A beneficiarne anche la casa vacanza la cui richiesta continua a crescere al lago, al mare e in montagna. Le previsioni sono legate all’andamento del settore creditizio e alla fiducia delle famiglie. Per il 2022 ci aspettiamo un incremento dei prezzi e un leggero ridimensionamento dei volumi.