VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * INCIDENTE GALLERIA DEI NANI – STRADA GARDESANA: « INTERVENTO CON PINZE IDRAULICHE PER DUE AUTO ED UN FURGONE »

Questa mattina alle 7.15 il corpo di Riva del Garda è stato allertato per un incidente stradale nella galleria “dei Nani” sulla strada Gardesana per Limone in territorio Lombardo.

Giunti sul posto si rilevava che l’incidente aveva coinvolto due autovetture ed un furgone.

La peggio è toccata ai tre occupanti di una delle due autovetture che risultavano completamente incastrati. È stato necessario tagliare con le pinze idrauliche il tetto della vettura per permettere l’accesso ai sanitari per stabilizzare e successivamente estrarre in sicurezza gli occupanti.

Sul posto hanno operato 10 vigili del fuoco con tre automezzi di soccorso. È stato necessario l’intervento di due elicotteri sanitari dalla Lombardia e di 5 ambulanze.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale di Limone, la Polizia Stradale ed i vigili del fuoco di Salò (Bs).