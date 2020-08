LEGAMBIENTE * “ LA CAROVANA DEI GHIACCIAI “: « DAL 27 AL 29 AGOSTO PRESENTI SUL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA, TUTTE LE INIZIATIVE AVVERRANNO NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI COVID »

Carovana dei Ghiacciai, un viaggio attraverso le Alpi per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai italiani. La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente dal 27 al 29 agosto

sul ghiacciaio della Marmolada.

Monitoraggi, escursioni e momenti culturali, le iniziative al centro della quarta tappa per riflettere insieme sul futuro delle nostre montagne e del nostro pianeta.

Giovedì 27 il convegno “Cambiamenti climatici e eventi estremi”

Venerdì 28 il saluto al ghiacciaio

Il 29 agosto la conferenza stampa per presentare i dati di monitoraggio

La prima edizione di Carovana dei Ghiacciai, campagna promossa da Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner principale Sammontana e partner sostenitore FRoSTA, arriva in Veneto e Trentino Alto Adige. La terza tappa della campagna, che ha l’intento di raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di alta quota, è prevista dal 27 al 29 agosto 2020 sul ghiacciaio della Marmolada.

Il 27 agosto sarà dedicato all’inquadramento del ghiacciaio da Serauta, dove arriveremo in funivia, mentre il giorno dopo è prevista la salita al ghiacciaio per svolgere il nostro consueto moniotraggio.

La sera di giovedì 27, alle ore 20:30 presso la Sala El Teaz di Rocca Pietore (BL) si terrà il convegno “cambiamenti climatici ed eventi estremi”.

Venerdì 28 alle 14 sarà la volta del nostro consueto Saluto al ghiacciaio, momento dedicato al silenzioso lavoro e prezioso servizio che svolgono i ghiacciai.

Sabato 29 alle ore 11 si terrà la conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio. presso l’Hotel Principe nel Comune di Rocca Pietore.

Le attività di monitoraggio e l’escursione sulla Marmolada sono realizzate in collaborazione con il Museo di Geografia dell’Università di Padova.

IL PROGRAMMA DELLA CAROVANA DEI GHIACCIAI SULLA MARMOLADA

Giovedì 27 agosto

Mattino

Ore 9:00 | Ritrovo Rifugio Passo Fedaia (il programma è così cambiato per problemi tecnici in un tunnel), ascesa in funivia no a Serauta e seduta d’inquadramento sul Ghiacciaio della Marmolada. Monitoraggio e osservazione delle morfologie glaciali a cura di Mauro Varotto, Università di Padova

Per candidarsi a partecipare (max 20 persone).

Pranzo al sacco

Pomeriggio

Discesa a piedi no al lago Fedaia e ritorno in pulmino a Malga Ciapela

Sera

Ore 20:30 | Convegno “Cambiamenti climatici e eventi estremi” presso la Sala El Teaz di Rocca Pietore (BL). Intervengono: Severino Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore; Luigi Lazzaro,presidente Legambiente Veneto; Davide Pettenella, Università di Padova; Massimo Maugeri, forestale; Gabriele Chiopris, forestale; Marco Giardino, Segretario Comitato Glaciologico Italiano; Aldino Bondesan Università di Padova, Roberto Francese Università di Parma. Modera: Vanda Bonardo responsabile Alpi Legambiente.

VENERDÌ 28 agosto

Gruppo n.1 Salita al Ghiacciaio della Marmolada

Mattino

Ore 09:30 |Ritrovo al parcheggio Rifugio Cima 11 – Lago di Fedaia; salita alla fronte del ghiacciaio

Pranzo a prezzo convenzionato presso il Rifugio Ghiacciaio Marmolada

Ore 14:00 | URLO – Saluto al Ghiacciaio. Momento dedicato al silenzioso lavoro e prezioso servizio che svolgono i ghiacciai. Riflessioni, musica a cura di Vittorio Demarin, letture

con il poeta Andrea Breda Minello e Elisa Cozzarini, con la partecipazione del fotografo Fabiano Ventura di “Sulle tracce dei ghiacciai”. Gemellaggio con Sponz Fest- AcQuà 2020, il festival di Vinicio Capossela.

Attività a numero chiuso. Per la partecipazione è necessaria l'iscrizione

Gruppo n.2

Marmolada ieri e oggi

Mattino

Ore 9:30 | Ritrovo al parcheggio della Funivia Marmolada a Malga Ciapela, ascesa in funivia no a Serauta e seduta d’inquadramento sul Ghiacciaio della Marmolada. Visita al Museo della Grande Guerra ed eventuale escursione alle trincee, a cura di Aldino Bondesan, Comitato Geologico Italiano

Pranzo al sacco

Pomeriggio

Rientro in funivia a Malga Ciapela

Attività a numero chiuso. Per la partecipazione è necessaria l'iscrizione

Sabato 29 Agosto

ore 11:00 | Conferenza stampa presso Hotel Principe a Malga Ciapela nel Comune di Rocca Pietore.

Le attività sono gratuite. Eventuali costi (es: pranzo o noleggio attrezzatura) saranno a carico dei partecipanti. Le attività potranno subire modifiche o cancellazioni in funzione delle condizioni atmosferiche.

Tutte le iniziative avverranno nel rispetto dei protocolli COVID. Per la partecipazione alle escursioni e ai Saluti al ghiaccio è richiesta la propria mascherina personale e gel sanificante per le mani. Viene richiesto, durante il Saluto, di mantenere la distanza minima di 1,5 metri gli uni dagli altri ad eccezione degli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare convivente o altri soggetti conviventi.