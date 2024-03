10.03 - venerdì 8 marzo 2024

Per rivedere la puntata clicca QUI.

In questa puntata: tutte le sfide che attendono il governo Meloni, la sindaca di Monfalcone dice no alla moschea, ora è sotto scorta, il problema delle baby gang, “Hai gli stessi diritti di tuo marito”, perchè l’Islam non è d’accordo? Il velo delle donne islamiche è una scelta o una imposizione?

Ospite della serata: Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio.