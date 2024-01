PAT * “GIORNATA EDUCAZIONE”: GEROSA, « DISPERSIONE SCOLASTICA, PRIORITÀ CHE NECESSITA DI TUTTE LE NOSTRE PIÙ PUNTUALI ATTENZIONI »

13.57 - mercoledì 24 gennaio 2024

Gerosa: “La nostra attenzione verso i ragazzi che hanno lasciato presto la scuola, di cui una parte non è impegnata neanche nel mondo del lavoro”. Il 24 gennaio è la “Giornata internazionale dell’educazione”. Oggi, 24 gennaio, si celebra la sesta Giornata internazionale dell’educazione, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite per sottolineare il ruolo cruciale dell’istruzione e degli insegnanti nella crescita delle giovani generazioni.

“La scuola ha un compito fondamentale: educare i giovani significa non solo istruirli e formarli, ma anche valorizzare i loro talenti. I giovani, infatti, rappresentano un vero e proprio capitale umano da riconoscere in seno alla società e la loro formazione è essenziale anche per il pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza. Per quanto riguarda il nostro territorio nello specifico, pongo la mia attenzione sulla dispersione scolastica e guardo con grande preoccupazione a quei ragazzi che oggi hanno lasciato la scuola e non sono impegnati nel mondo del lavoro. Una priorità che necessita di tutte le nostre più puntuali attenzioni”, ha detto la vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa commentando la ricorrenza.

l tema scelto per la Giornata di quest’anno è “Imparare per una pace duratura”, considerando che i titoli di studio più elevati sono associati non solo a maggiori opportunità di lavoro, più alte retribuzioni e migliori condizioni di salute, ma anche a un maggiore impegno sociale dell’individuo, con ricadute positive sull’intera collettività. Presso la sede delle Nazioni Unite a New York, l’UNESCO riunirà ministri, leader dell’istruzione ed educatori di tutto il mondo per discutere il ruolo centrale dell’istruzione nel raggiungimento di una pace globale sostenibile.