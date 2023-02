CASSA DI RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * RISULTATI PRELIMINARI AL 31/12/2022: « UTILE CONSOLIDATO A 175,4 MLN / UTILE INDIVIDUALE A 74,7 MLN »

Il Presidente Gerhard Brandstätter ha commentato: “Il 2022 è un anno di importanti risultati e cambiamenti. I risultati record sono di grande soddisfazione e la crescita del gruppo con l’acquisizione di CiviBank è il risultato di una scelta strategica fortemente voluta dal Consiglio di Amministrazione. I primi tre anni saranno dedicati al piano di integrazione che ha come obiettivo di dotare CiviBank delle politiche in materia di credito che hanno reso Sparkasse la banca con il più basso livello di sofferenze nel sistema bancario italiano. Siamo convinti dell’importante opportunità offerta da questa operazione che colloca la nostra banca quale più importante realtà territoriale del Nord Est. Anche quest’anno potranno essere distribuiti dividendi ed in questo senso a marzo il Consiglio di Amministrazione formulerà una proposta che confidiamo sarà di grande soddisfazione per gli Azionisti.”

Il Vice Presidente Carlo Costa aggiunge: “Nel momento in cui abbiamo deciso di crescere attraverso l’acquisizione abbiamo puntato a creare le premesse per avere una maggiore sostenibilità nel futuro. A medio lungo termine il gruppo sarà più forte e più capace di stare sul mercato a vantaggio dei clienti e degli azionisti.”

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò conclude: “Il 2022 è stato un anno di grandi sfide. La nostra banca ha saputo condurre in porto l’operazione straordinaria e nello stesso tempo ha potuto centrare anche gli obiettivi commerciali. Il contesto in cui abbiamo operato è stato complesso, ma la preparazione e la competenza della squadra Sparkasse ha permesso anche nel 2022 di ottenere la fiducia dei nostri clienti che sempre di più scelgono la nostra banca per la gestione dei risparmi o necessità assicurative o per finanziare i propri progetti. Siamo convinti che nei prossimi anni il nuovo gruppo potrà raggiungere importanti traguardi anche grazie alle sinergie con la nuova banca CiviBank.”