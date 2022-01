TRENTINO IN AZIONE * SICUREZZA CONCERTO VASCO ROSSI: RAFFAELLI E ROSSI, « POVERA AUTONOMIA TRENTINA, GRAVISSIME SE REALI LE PRESUNTE PRESSIONI DELLA GIUNTA PAT SUI FUNZIONARI »

15:27 - 4/01/2022

Povera autonomia trentina. Le notizie di oggi sulle problematiche di sicurezza del concerto di Vasco Rossi e sulle presunte “pressioni” della giunta nei confronti di pubblici funzionari gettano un’ombra pesante sull’operato del governo provinciale.

Non è questa la sede per valutare l’opportunità o meno di un concerto di quel tipo ma quanto è emerso, se confermato, è sconcertante e gravissimo. Trentino in Azione stigmatizza con forza questo modo di esercitare le funzioni di governo dell’autonomia.

Siamo di fronte a sfide epocali per il nostro territorio che richiederebbero un sussulto di serietà, responsabilità, ben altra competenza, senso e rispetto delle istituzioni. Se quanto denunciato risultasse vero saremmo invece di fronte non solo ad un problema dì incapacità ma anche dì discutibile legittimità nel modo dì governare.

*

Mario Raffaelli coordinatore Trentino in Azione

Ugo Rossi consigliere provinciale Trentino in Azione