VATICANNEWS.VA * ANGELUS: « IL PAPA INVITA A PREGARE PER IL SUO VIAGGIO IN AFRICA, PROVATA DA LUNGHI CONFLITTI »

08.13 - lunedì 30 gennaio 2023

Il Papa invita a pregare per il suo viaggio in Africa, provata da lunghi conflitti A due giorni dalla partenza per la Repubblica Democratica del Congo e per il Sud Sudan, Francesco ringrazia quanti si adoperano per la preparazione della visita a lungo desiderata e sottolinea che vi si recherà “come pellegrino di pace e di riconciliazione”.

Antonella Palermo – Città del Vaticano

Terre provate da lunghi conflitti. Sono quelle che il Papa si appresta a visitare dal 31 gennaio al 5 febbraio nel suo 40° Viaggio apostolico. Alla Repubblica Democratica del Congo e al Sud Sudan sono dedicate parte delle sue parole dopo l’Angelus di questa domenica d’inverno.

La Repubblica Democratica del Congo soffre, soprattutto nell’Est del Paese, per gli scontri armati e per lo sfruttamento; mentre il Sud Sudan, dilaniato da anni di guerra, non vede l’ora che finiscano le continue violenze che costringono tanta gente a vivere sfollata e in condizioni di grande disagio.

Il valore ecumenico della visita

Poi la precisazione del carattere ecumenico del suo pellegrinaggio: in Sud Sudan arriverà infatti insieme all’Arcivescovo di Canterbury e al Moderatore dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia.

Vivremo così insieme, da fratelli, un pellegrinaggio ecumenico di pace.