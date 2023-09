TIM * TELESELLING: « GLI OPERATORI TELEFONICI ADERISCONO AL NUOVO CODICE DI CONDOTTA DELL’AGCOM »

15.00 - giovedì 21 settembre 2023

//

Garantire ai clienti che sottoscrivono contratti telefonicamente la massima trasparenza e contrastare le pratiche illegali e aggressive di teleselling. Con questi presupposti gli operatori telefonici Fastweb, TIM, Vodafone e WindTre hanno aderito oggi al Codice di Condotta approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel mese di agosto, che introduce importanti novità a partire dal rafforzamento dell’obbligo di richiamabilità dei call center stessi, per distinguerli da chi usa in modo fraudolento numeri non contattabili per proporre offerte commerciali.

In particolare, il nuovo codice si ispira a principi di trasparenza dei contratti e definisce le regole di ingaggio dei call center, affinché seguano requisiti di qualità, affidabilità e rispettino la normativa lavoristica. Al tempo stesso vengono introdotte regole chiare e strumenti di verifica per la gestione dei contratti con i consumatori.

In sostanza, il Codice stabilisce i principi da porre alla base delle relazioni contrattuali tra gli operatori di Tlc e i partner commerciali che svolgono attività di teleselling e rappresenta un ulteriore valido strumento per la tutela dei consumatori.

Il processo di redazione del Codice di condotta – avviato nell’ambito dell’iniziativa intrapresa dall’Autorità – ha visto coinvolti gli operatori del settore delle telecomunicazioni e le principali associazioni rappresentative dei call center.

Il testo finale è frutto di un’intensa e costruttiva attività di confronto tra gli operatori, l’Autorità, le associazioni di categoria, a tutela dei consumatori.

Il codice AGCOM rappresenta quindi uno strumento ulteriore per contrastare i fenomeni fraudolenti e si affianca a quelli già offerti, confermando l’esigenza di un continuo aggiornamento della risposta delle istituzioni e degli operatori.

Gli operatori, con l’adesione al Codice, si impegnano a discutere, nell’ambito di un tavolo tecnico, dei temi riguardanti eventuali nuovi rischi di violazione, individuare e definire le strategie e le iniziative comuni per rafforzare la cooperazione tra gli operatori e le associazioni di categoria e le altre autorità coinvolte. Inoltre, gli operatori forniranno all’Autorità dei report periodici sull’andamento delle verifiche a campione rispetto alla corretta esecuzione dei principi sanciti dal codice.

PRESS RELEASE

TELESALES: TELEPHONE OPERATORS SIGN UP TO AGCOM’S NEW CODE OF CONDUCT

Rome, 21 September 2023

To ensure maximum transparency for customers signing contracts over the phone and combat illegal and aggressive telesales practices. With these purposes in mind, telephone operators Fastweb, TIM, Vodafone and WindTre have today signed up to the Code of Conduct approved by the Italian Communications Authority (AGCOM) in August, which introduces important innovations starting from the strengthening of the duty to ensure that call centres can receive return calls from customers, in order to distinguish them from anyone fraudulently using non-contactable numbers to make sales-related offers.

In particular, the new code is inspired by principles of contract transparency and sets hiring rules for call centres, so that they fulfil quality and reliability requirements and comply with labour regulations. Furthermore, clear rules and verification tools are introduced for the management of contracts with customers.

In essence, the Code establishes the principles that must form the basis of contractual relationships between TLC operators and commercial partners involved in telesales activities and is an additional and effective consumer protection tool.

The process of drafting the Code of Conduct – launched as part of the initiative undertaken by the Authority – involved operators in the telecommunications sector and the main associations representing call centres.

The final text is the result of an intense and constructive discussion activity between operators, the Authority and trade associations, to protect consumers.

The AGCOM code is therefore an additional fraud prevention tool and complements existing ones, confirming the need to continue updating the response of institutions and operators.

By signing up to the Code, operators undertake to discuss, within a technical committee, the issues concerning any new risks of violation, to identify and define common strategies and initiatives to strengthen cooperation between operators and trade associations and other authorities involved. Furthermore, operators will provide the Authority with regular reports on the progress of spot checks on the correct implementation of the principles established by the code.