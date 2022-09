ENAC * ASSEMBLEA ICAO: « EVENTO PROMOZIONALE A MONTREAL, 1.000 I DELEGATI ALLA SERATA “ITALIAN RECEPTION” »

11.17 - giovedì 29 settembre 2022

Gran festa italiana a Montreal, nell’ambito degli eventi a margine della 41a Assemblea Generale dell’ICAO. Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile – in corso dal 27 settembre al 7 ottobre 2022. Padroni di casa dell’evento, che si è svolto ieri, 28 settembre, ed è stato aperto con i saluti delle Istituzioni e delle Autorità presenti, sono stati il Presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale, Alessio Quaranta, insieme al Console Generale e Rappresentante Permanente a Montreal, Silvia Costantini.

Alla serata hanno partecipato anche il Presidente dell’ICAO Salvatore Sciacchitano e il Segretario Generale ICAO Juan Carlos Salazar.

La serata italiana, “Italian Reception”, che ha ospitato anche il concerto del cantautore italiano Al Bano, è una delle più attese e frequentate fra gli appuntamenti ICAO: a quella di mercoledì sera hanno partecipato circa 1000 delegati, accolti dalle eccellenze italiane, dal cibo alle arti e alla cultura. Grande apprezzamento e atmosfera gradevole, per una serata importante anche per il consolidamento dei rapporti istituzionali, oltre che personali, tra i vertici dell’aviazione civile internazionale.

È stata anche l’occasione per sostenere l’Italia in vista delle elezioni del Consiglio dell’ICAO, l’organo esecutivo dell’ICAO composto da 36 Nazioni, che si terranno il 1° ottobre. Il nostro Paese, membro del Consiglio dal 1951 e dal 1962, è sempre stato riconfermato in prima fascia, tra le Nazioni leader dell’aviazione civile mondiale, Paesi con una significativa storia industriale aeronautica e un’incisiva politica del trasporto aereo, al quale assegnare la missione di governo per il successivo triennio.

La campagna di sostegno alla candidatura italiana, nella quale si inserisce anche l’evento promozionale che si è svolto ieri, è gestita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il contributo dell’ENAC in qualità di Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo in Italia del sistema del trasporto aereo.

L’“Italian reception” è stata organizzata dall’ENAC e dell’Italia presso l’ICAO, con il supporto di numerose aziende, del settore e non, presenti a questa iniziativa caratterizzata da una prestigiosa visibilità internazionale. Tra le imprese che hanno supportato la serata vi sono ENAV, ITA Airways, Leonardo, Aviapartner Handling, ADR (Aeroporti di Roma società di gestione degli scali di Fiumicino e Ciampino),

La serata è stata animata dalla performance di Al Bano, artista noto in tutto il mondo, che ha intrattenuto gli ospiti con le sue canzoni di maggiore successo. dalla Rappresentanza Permanente.

SEA (società di gestione degli scali di Milano), SAVE (società di gestione dell’Aeroporto di Venezia), GH Italia, Levorato Mercevaggi, Bcube Air Cargo, BGY International Services.