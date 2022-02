TRENTINO SVILUPPO SPA * “THINKINSIDE“: « LA GEOLOCALIZZAZIONE INDOOR È UN’IMPRESA DA 1 MILIONE DI EURO, LA SCALEUP È SPECIALIZZATA IN TRACCIAMENTI PER FABBRICHE – SUPERMARKET – OSPEDALI » (VIDEO)

10:56 - 7/02/2022

La geolocalizzazione indoor di Thinkinside è un’impresa da 1 milione di euro. La scaleup specializzata in servizi di tracciamento indoor ha finalizzato un importante round di investimento. Soluzioni applicabili in diversi luoghi: fabbriche, supermarket, ospedali.

Thinkinside ha chiuso un round di investimento da 1 milione di euro da parte di Add Value e il Fondo Rilancio Startup di CDP Venture Capital Sgr. L’azienda trentina che collega il mondo fisico a quello digitale trasformando i luoghi chiusi in spazi intelligenti, già nel 2020 si era distinta nell’ambito del bando “PMI Covid” finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e gestito da Trentino Sviluppo, proponendo uno strumento per il controllo degli ingressi nei supermercati e per il tracciamento dei contatti con persone risultate positive sui luoghi di lavoro. Il nuovo finanziamento permetterà alla startup, ormai in fase di scaleup, di ampliare il team di lavoro oltre gli attuali 12 addetti, di consolidare la presenza sui mercati esteri e sviluppare nuove progettualità nella grande distribuzione, ma anche in ambito sanitario. Si potranno ad esempio mappare le attrezzature mediche all’interno degli ospedali, ma anche gli spostamenti dei pazienti più fragili, ad esempio le persone affette da Alzheimer.

«Al di là della tecnologia e del business model di Thinkinside – osserva Marco Baccanti, direttore generale di Trentino Sviluppo – è interessante sottolineare il valore del modello di investimento che sta contribuendo al suo successo. Infatti, se le fasi iniziali dello sviluppo di questa startup sono state supportate da varie iniziative di Trentino Sviluppo, come il bando Seed Money, il bando PMI Covid e i servizi di ricerca finanza, per il cospicuo investimento di scaleup annunciato sono subentrati nuovi partners, come il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital Sgr e gli investitori di Add Value. Si tratta di un modello virtuoso di alternanza che ci auspichiamo venga replicato in futuro, per assecondare la crescita di altre iniziative imprenditoriali seguite da Trentino Sviluppo».

Nata nel 2015 a Trento come spinoff dell’azienda U-Hopper, la Thinkinside offre analitiche e servizi geolocalizzati in tempo reale a partire dal dato di posizionamento di oggetti e persone in spazi indoor. «Le nostre analisi end-to-end – spiega Iacopo Carreras, fondatore e amministratore delegato di Thinkinside – permettono di intraprendere diverse attività di monitoraggio, controllo, allarme ed engagement. Facciamo software, per cui siamo in grado di offrire i nostri servizi integrandoci con diverse tipologie di hardware, secondo i bisogni del cliente».

Numerosi anche i campi di applicazione: dalle industrie al sistema sanitario passando per la grande distribuzione. Proprio in quest’ultimo ambito nel 2020 Thinkinside, arrivando terza nella graduatoria di merito, si è aggiudicata un contributo sul bando “PMI Covid” finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e gestito da Trentino Sviluppo per l’implementazione di idee innovative capaci di rispondere all’emergenza sanitaria.

«Partendo dalla necessità di evitare gli assembramenti – continua Carreras – abbiamo sviluppato una speciale versione del nostro sistema di tracciamento destinata ai supermercati che permettesse di capire quante persone ci fossero all’interno del negozio e in quali reparti fossero concentrate, in modo da controllare la densità degli ingressi e ripartire i flussi attraverso appositi semafori. In ambito industriale, abbiamo invece ideato un nuovo servizio ai fini del tracciamento della catena dei contagi. Le nostre analitiche, in caso di positività di un lavoratore, erano in grado di indicare per esempio quanto e per quanto tempo il caso positivo era stato vicino ai colleghi durante il turno, identificando in maniera rapida tutti i contatti a rischio».

Le potenzialità del sistema, però, non si fermano qui. Nei supermercati e grandi store, Thinkinside analizza il comportamento dei clienti in negozio. A partire dal tracciamento di carrelli e cestelli della spesa, si può capire dove la persona sosta, quali reparti visita e addirittura – integrando il tracciato percorso con lo scontrino – che cosa alla fine sceglie di comprare e che cosa no.

Capacità che in ambito industriale vengono invece impiegate per tracciare ordini e strumenti di lavoro come i muletti o i pallet, ma anche per recuperare più velocemente eventuali semilavorati smarriti o stoccati in modo disordinato, andando a migliorare così il processo produttivo. In fabbrica, il monitoraggio tramite geolocalizzazione serve quindi a ottimizzare la produzione, ma anche a tutelare i lavoratori, segnalando per esempio tempestivamente quando una persona si avvicina troppo a un carrello in movimento o a un macchinario acceso e potenzialmente pericoloso.

E alla tutela della salute, in questo caso delle persone con fragilità, guardano anche le applicazioni di Thinkinside in ambito sanitario. La localizzazione degli oggetti, il cosiddetto “asset tracking”, permette infatti di mappare le attrezzature ospedaliere mobili – come ecografi e respiratori – ma anche di verificare dove si trova un paziente con il morbo di Alzheimer e innescare notifiche o allarmi automatici.

Tante progettualità, che la startup trentina si prepara a portare avanti grazie anche al round di investimento da 1 milione di euro chiuso a inizio gennaio con l’azienda di investimenti in scaleup e PMI in crescita Add Value e il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital Sgr.

I nuovi fondi serviranno ad accelerare la crescita di Thinkinside, ampliando il team di lavoro, attualmente composto da 12 persone tra informatici, economisti ed esperti di marketing, implementando la piattaforma e supportando la strategia di internazionalizzazione dell’azienda, già presente sul mercato austriaco, francese, inglese, nordamericano e australiano, ma pronta a consolidarsi ulteriormente sia in Italia che all’estero.