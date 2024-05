COMUNE DI TRENTO * POLITICHE GIOVANILI: «CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO, LA SCUOLA MANZONI ADERISCE AL PROGETTO “PANCHINA GIALLA”»

16.27 - martedì 28 maggio 2024

Iniziative di contrasto a bullismo e cyberbullismo. la scuola Manzoni aderisce al progetto “Panchina Gialla”. Presentato oggi il lavoro realizzato dalla classe 2F

È stata presentata questa mattina la Panchina Gialla posta all’ingresso della Scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni. Realizzata da diversi insegnanti, la panchina è stata colorata da circa venti ragazzi della classe 2F, che nell’ambito del progetto sono stati coinvolti in discussioni sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Gli ospiti, tra cui era presente la vicesindaca e assessora all’istruzione, sono stati accolti dalla colazione preparata dagli studenti, che hanno poi messo in scena una rappresentazione teatrale sul fenomeno del bullismo e letto alcune riflessioni.

Durante l’incontro, la dirigente dell’istituto Chiara Ghetta ha riaffermato con vigore la volontà di continuare a lavorare per sensibilizzare gli studenti al tema del bullismo e per promuovere attività di contrasto a questo fenomeno.

La Panchina Gialla, infatti, è il simbolo ufficiale diffuso contro il bullismo: ogni pezzo è numerato, ha una targa, è mappato, e ha un codice colore inequivocabile. La panchina numero 50 è stata inaugurata a Roma nel 2023, in uno dei cortili della Camera dei Deputati. Questa scelta è servita a dare forza e legittimazione al progetto, ma, come ricorda il Presidente di Helpis Onlus, Gino Fanelli, il cuore dell’iniziativa rimangono le oltre 80 panchine realizzate nelle scuole.

L’iniziativa rientra in un progetto nazionale promosso da Helpis Onlus, con il patrocinio del Ministero dell’Interno e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani.