UNITN * MEDICINA: «OGGI TEST DI AMMISSIONE PER 596 STUDENTI, I RISULTATI DAL 19 GIUGNO»

16.15 - martedì 28 maggio 2024

Medicina: oggi si è svolto il test di ammissione. Il primo dei due test in programma per tentare l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia si è tenuto oggi a Palazzo Prodi. L’altro si terrà il 30 luglio. L’Università di Trento è punto di erogazione regionale del test nazionale di ammissione, che si svolge in contemporanea in tutta Italia. A partecipare oggi al test gli iscritti residenti in Trentino Alto Adige, anche se non sceglieranno poi di studiare nell’ateneo trentino. 72 i posti disponibili per il corso dell’Università di Trento per l’anno accademico 2024/25

Tutto come da copione oggi a Palazzo Prodi dove da stamattina si sta svolgendo il test di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. Dalla prima chiamata alle 10.30 gli studenti e le studentesse (si sono iscritti in 596) sono stati fatti accomodare ordinatamente nelle aule, dove alle 13, in contemporanea con tutte le altre sedi italiane è stato dato il via alla prova nazionale. Trascorsi i 100 minuti di prova e al termine delle operazioni di consegna, le candidate e i candidati inizieranno lasciare le aule a partire dalle 14.50 circa. La seconda e ultima data di test nazionale per l’iscrizione ai corsi in partenza con l’anno accademico 2024/25 è in programma per il 30 luglio. Novità di quest’anno è stata la possibilità di iscriversi direttamente a entrambe le sessioni attraverso il portale Universitaly. A prescindere da dove si deciderà di andare poi a studiare, infatti, il test deve essere svolto nel punto di erogazione indicato dal Ministero in base al territorio di residenza.

Rispetto alle precedenti edizioni, è tornato il test cartaceo, da svolgere in 100 minuti e articolato in 60 quesiti a risposta multipla: 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 di ragionamento logico e problemi; 23 di biologia; 15 di chimica; 13 quesiti di fisica e matematica. Il test contiene domande uguali per tutta Italia, ma disposte per ciascun candidato in ordine casuale diverso.

A decidere le modalità di svolgimento, uguali per tutta Italia è il Ministero dell’Università e della Ricerca (con il decreto 472/2024) che nei giorni scorsi ha fatto pervenire agli atenei le linee guida a cui attenersi. I risultati e le graduatorie – 90 è il massimo di punti raggiungibile nel test, mentre la soglia minima di idoneità si ottiene con 20 punti. Per ogni risposta esatta verrà assegnato 1,5 punti. Una penalità di 0,4 punti sarà invece assegnata ogni errore, mentre 0 punti per ogni risposta omessa.

I risultati saranno visibili a partire dal 19 giugno sul sito UniTrento. Per chi deciderà di concorrere a entrambe le prove di ammissione, il punteggio migliore ottenuto tra le due sessioni del 28 maggio e del 30 luglio potrà essere utilizzato dal 29 luglio al 2 settembre quando i candidati e le candidate dovranno scegliere la sede di iscrizione al corso di studio dovrà scegliere dove studiare. La scelta è a discrezione: ci si può iscriversi a uno solo o, per avere più possibilità, anche a tutti gli atenei. All’Università di Trento sono 72 i posti disponibili per il corso di laurea per l’anno accademico 2024/25.

La graduatoria nazionale uscirà invece il 10 settembre. Le informazioni sulla definizione delle graduatorie sono disponibili nel bando di ammissione, consultabile sul portale UniTrento alla pagina: https://www.unitn.it/bandomedicina