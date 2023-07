CONSIGLIO PAT * ASSESTAMENTO BILANCIO: « QUESTA MATTINA DISCUSSI IN AULA 34 ORDINI DEL GIORNO »

15.17 - giovedì 27 luglio 2023





Katia Rossato (FdI)

Basta obbligo del “Blowing door test” (respinto)

L’odg di Katia Rossato, respinto con il parere negativo di Mario Tonina, impegnava la Giunta a rimuovere l’obbligo della misura di permeabilità delle case all’aria “Blowing Door Test” richiesto per la classe energetica A e A+, se non nei casi previsti dalla normativa Ue (respinto con 2 sì, 25 no, 3 astenuti).

Pietro De Godenz (UpT)

Gestione strade, rinnovare il parco macchine di Fiemme e Fassa (approvato)

L’odg di De Godenz approvato nella forma emendata, impegna la Giunta ad attivare stanziamenti per rinnovare il parco macchine del servizio gestione strade zona est del Trentino con nuovi mezzi per lo sgombero neve; a potenziare le autorimesse per il deposito e la manutenzione del servizio in alta Val di Fiemme e di Fassa. “Un problema che sentiamo molto nelle valli”, ha commentato Ivano Job (Coraggio Italia) che ha aggiunto che la situazione andrebbe gestita meglio perché ci sono stati ritardi nell’assunzione di personale e nella programmazione. Simili le considerazioni di Gianluca Cavada (Lega) che ha ricordato un suo documento presentato sull’argomento (approvato all’unanimità).

Paolo Zanella (Futura)

Adeguare all’inflazione l’assegno di cura e la soglia Icef (respinto)

L’odg di Zanella, respinto con parere negativo non motivato, impegnava la Giunta, in 30 giorni, a adeguare al costo della vita l’entità dell’assegno di cura e a indicizzare all’inflazione la soglia Icef.

Filippo Degasperi (Onda)

Un tavolo per mitigare l’impatto dei tassi d’interesse Bce (approvato)

L’odg di Degasperi, approvato in forma emendata, impegna l’esecutivo a monitorare le ricadute delle decisioni della Bce sulle famiglie; convocare periodicamente il tavolo di confronto con gli operatori bancari, incluso il credito coop, per mitigare l’impatto delle decisioni della Banca centrale europea (approvato all’unanimità).

Devid Moranduzzo (Lega)

Nordus, controllare che sia garantita la sostenibilità finanziaria (approvato)

L’odg di Moranduzzo impegna l’Esecutivo ad accertarsi, in caso di approvazione del Nordus, che il Comune di Trento garantisca la sostenibilità finanziaria del sistema e di accertarsi, in caso di bus elettrici, che vengano attivate corsie riservate solo dopo l’attivazione di un piano di parcheggi di assestamento. “Una formulazione scombinata he mi impedisce di partecipare al voto di questo documento”, ha commentato Paolo Zanella (Futura) (9 astenuti).

Roberto Paccher (Lega)

Sistemare il cortile esterno delle Barelli (approvato)

L’odg di Paccher, approvato in forma emendata, impegna la Giunta a reperire le risorse per realizzare l’intervento per sistemare il cortile esterno dell’opera Barelli di Levico (approvato con 9 astenuti e un non partecipante al voto).

Mara Dalzocchio (Lega)

Strutture di protezione civile a Rovereto: dare priorità al secondo lotto (approvato)

L’odg di Dalzocchio impegna la Giunta a dare priorità, nella realizzazione del polo della protezione civile a Rovereto, al finanziamento del secondo lotto. C’è l’ordine del giorno 36 identico a questo a mia firma, ha annotato Alessandro Olivi (PD) intervenendo sull’ordine dei lavori (approvato all’unanimità).

Gianluca Cavada (Lega) con Pietro De Godenz (UpT)

Ristrutturazione dell’Enaip di Tesero (approvato)

L’odg dei consiglieri Cavada e De Godenz approvato con parere favorevole della Giunta, chiede all’esecutivo di individuare con urgenza le risorse per la messa in sicurezza della cucina e dei relativi impianti e pavimenti dell’Enaip di Tesero. Non ci sono dubbi sull’importanza dell’istituto oggetto dell’og per le nostre valli, una struttura che avrebbe bisogno di un ampliamento e degli interventi urgenti qui richiamati, ha osservato Degodenz (approvato all’unanimità).

Denis Paoli (Lega)

Promuovere il turismo dei trentini all’estero (approvato)

L’odg di Paoli impegna la Giunta a promuove il cosiddetto “turismo di ritorno” attraverso manifestazioni e offerte turistiche d’interesse per i trentini all’estero. Il consigliere Degasperi ha ironizzato chiedendo se la tassa di soggiorno si continuerà a far pagare ai trentini. Zanella ha criticato lo sperpero di soldi in iniziative come questa, quando mancano risorse su altri obiettivi, ben più urgenti (1 contario, 8 astenuti).

Devid Moranduzzo (Lega)

Asfaltare la Sp83 a Nogarè (approvato)

L’odg di Moranduzzo chiede alla Giunta di procedere in tempi rapidi ai lavori di asfaltatura della provinciale 83 che attraversa Nogarè (10 astenuti).

33 Claudio Cia (FdI)

Contributi per la chiesa del Ritrovamento (approvato)

L’odg di Cia, approvato in forma emendata, impegna la Giunta a inserire nel piano opere pubbliche i contributi per il restauro della chiesa del Ritrovamento della Santa Croce di Coredo.

Luca Zeni (Pd)

Una sede adeguata per la Banca del Sangue (approvato)

L’odg di Zeni , approvato in forma emendata concordata con l’assessora Segnana, impegna l’esecutivo ad individuare una sede adeguata per la Banca del Sangue di Trento. Segnana ha chiarito che il tema è stato affrontato più volte ed è all’attenzione dell’azienda sanitaria da molti anni e che la soluzione migliore valutata negli ultimissimi giorni è quella di ampliare, entro l’anno, gli spazi all’interno di via Malta. Nel frattempo si cercheranno anche spazi per i parcheggi nelle adiacenze. La percentuale di donatori nelle valli è maggiore rispetto alla città e sarebbe interessante promuovere la donazione anche nel territorio urbano, ha notato Alex Marini (5 Stelle) che ha suggerito di cogliere la sfida dal punto di vista organizzativo, oltre che strutturale. Il dispositivo emendato impegna la Giunta “ad attivarsi, qualora non si riesca in tempo utile ad individuare una nuova sede, a procedere all’ampliamento dell’attuale sede della Banca del sangue di Trento, in accordo con Avis, assumendosi i costi di adeguamento” è stato condiviso dall’aula e votato con due astensioni.

Luca Zeni (Pd)

No alla cessione dei contenziosi dei comuni a società private (respinto)

L’odg di Zeni giudicato non accoglibile, impegnava l’Esecutivo a muoversi per evitare che gli enti pubblici trentini e le pubbliche amministrazioni cedano in maniera indifferenziata i propri contenziosi a società private specializzate come è accaduto con l’accordo tra l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali e la società Lexcapital. Questo perché, secondo Zeni, la pubblica amministrazione ha a che fare con i cittadini: un rapporto diverso da quello tra privati (12 favorevoli, 1 astenuto).

Alessandro Olivi (Pd)

Più risorse per il contratto dei medici (respinto)

L’odg, respinto, impegnava la Giunta ad incrementare le risorse per il rinnovo del contratto 2019-2021 dei medici, dei dirigenti sanitari e dei veterinari. L’assessora Segnana ha chiarito che la Giunta ha cercato in questi anni di portare avanti le contrattazioni sul comparto sanitario e delle professioni sanitarie, nell’ambito delle quali sono state assegnate numerose risorse. Ci sono state delle difficoltà, ha ammesso, ma gli accordi sono avanzati. Ora, Apran riaprirà il tavolo e recentemente è stato sottoscritto il protocollo d’intesa sul pubblico impiego che sarà attivo da settembre 2023. “Già è incredibile che ci abbiate messo ben 5 anni per chiudere il contratto 16-18 in un momento del genere, trovo incredibile che si dica no a questo odg”, ha sbottato Zanella (18 no, 13 sì).

Alessandro Olivi (Pd)

Favorire il ritorno al lavoro dei disoccupati (respinto)

L’odg, sempre di Olivi, respinto, chiedeva alla Giunta di prevedere l’impossibilità di beneficiare della Quota A dell’assegno unico (almeno 3 mesi di versamenti Inps) per chi percepisce l’assegno di inclusione; a potenziare i servizi pubblici per l’impiego per qualificare i processi di presa in carico e di attivazione dei disoccupati potenziando la formazione e per rendere più efficace lo stimolo a lavorare per chi riceve l’assegno unico (19 no, 11 sì).

Mara Dalzocchio (Lega)

Un marciapiede sulla strada d’accesso a Noriglio (approvato)

L’odg di Mara Dalzocchio chiede all’Esecutivo di verificare la possibilità di reperire le risorse per realizzare un marciapiede nel tratto di strada di accesso a Noriglio in direzione sud (3 astenuti).

Pietro De Godenz (UpT)

Valutare la situazione dei dipendenti Rsa (approvato)

L’odg di De Godenz, approvato nella forma emendata con la Giunta, impegna a valutare la situazione del personale delle Apsp ed eventuali interventi per equiparare il trattamento con il personale del comparto sanitario. L’assessora Segnana ha aggiunto che il tema è molto sentito e si cercheranno di individuare le strategie da mettere in campo, fermo restando che nel corso della legislatura si è cercato di migliorare la situazione retributiva e ridurre il gap esistente tra i comparti (unanimità).

Alessandro Olivi (Pd)

Più soldi per il Polo del soccorso di Rovereto (approvato)

L’odg di Olivi, analogo a quello già approvato della consigliera Dalzocchio, impegna la Giunta a utilizzare i fondi previsti in bilancio per il settore per incrementare gli stanziamenti per il Polo unico del soccorso di Rovereto per coprire l’aumento dei prezzi del primo lotto e finanziare il secondo. L’unica differenza rispetto al documento Dalzocchio è che l’odg Olivi contempla anche i 2 milioni che mancano ai fini del completamento del primo lotto (unanimità).

Bruna Dalpalù (FdI)

Orsi e lupi, risorse per gli indennizzi agli allevatori (respinto)

L’odg di Bruna Dalpalù, respinto, impegna la Giunta a stanziare risorse per garantire la copertura degli indennizzi per le aggressioni degli animali selvatici; ad adottare linee di indirizzo che consentano agli allevatori di fornire le prove documentali per la ricostruzione dei danni prodotti dai predatori. Il parere negativo dell’assessora Zanotelli è stato motivato con il fatto che per il rimborso danni ci vuole l’accertamento. Positivo il voto annunciato da Ugo Rossi (Misto) che ha colto l’occasione per chiedere alla Giunta se siano ancora utilizzabili i proiettili di gomma per la dissuasione (14 sì, 16 no)

Bruna Dalpalù (FdI)

Soluzioni per garantire il servizio nido in Val di Fiemme (approvato)

Sempre di Bruna Dalpalù l’odg approvato in forma emendata che impegna la Giunta a contattare la Comunità di Fiemme per concordare la soluzione più celere per garantire l’asilo nido per le famiglie escluse dalla graduatoria e a valutare la possibilità di finanziare, compatibilmente con le risorse disponibili, gli interventi necessari per approntare un adeguato servizio di asilo nido che consenta di dare una risposta alle famiglie in lista di attesa. L’assessore Mirko Bisesti ha sottolineato l’impegno della Giunta su questo tema nel corso della legislatura e gli interventi messi in campo dai comuni: continueremo ad insistere, ha aggiunto. Pietro Degodenz ha ringraziato la collega per aver posto un tema così urgente e al contempo delicato per come incida sulla vita delle famiglie. Filippo Degasperi ha annotato che la Giunta ha sempre smentito la situazione drammatica descritta dalla consigliera Dalpalù dove l’unica alternativa dei genitori è in alcuni casi licenziarsi dal lavoro e decine sono i bambini privati di assistenza. Anche la consigliera Lucia Maestri ha ringraziato Dalpalù per avere messo nero su bianco una realtà nota alle minoranze: il tema dovrebbe essere prioritario e questa Giunta ha fatto ben poco, non mantenendo fede agli impegni che si era data. H annunciato voto favorevole. Luca Guglielmi (Lista Fassa) ha detto che questa amministrazione ha costantemente e sensibilmente aumentato le risorse al settore, convertendo in asilo nido anche la scuola di Soraga di Fassa, che affiancata al servizio di Tagesmuetter supplisce ampiamente ai fabbisogni. Una descrizione così drammatica mi sembra eccessiva, ha obiettato Gianluca Cavada (Lega) anche perché il numero è molto variabile negli anni, tuttavia il servizio è certamente indispensabile. Ugo Rossi ha dichiarato il voto favorevole a questo odg che va nella direzione del miglioramento (1 astensione Dallapiccola).

Claudio Cia (FdI)

Portare nelle competenze Pat la gestione dei grandi carnivori (parzialmente accolto)

L’odg di Cia, accolto nella premessa e nei punti 3, 4, 6, impegna la Giunta a rivedere le squadre di intervento istituendo un organismo all’interno del Corpo Forestale; a rivedere e riorganizzare la gestione della parte organica dei rifiuti urbani riducendo el oppiortunità di avvicinamento epr i grandi carnivori, accelerando il posizionamento di cassonetti antiorso; a sviluppare campagne informative efficaci nelle zone turistiche, finalizzate ad informare sulel buone pratiche da tenere quando si frequenta la montagna e i rischi in cui si può incorrere.

Alessandro Savoi (Lega)

Risorse per ampliare la sede della Banca del sangue (approvato)

L’odg di Savoi, simile a quello di Zeni, impegna la Giunta a reperire le risorse per ampliare i locali a disposizione della Banca del sangue di Trento e per reperire parcheggi per donatori e personale. L’assessora Segnana ha ribadito che l’Azienda è arrivata alla decisione di ampliare gli spazi di Via Malta e trovare ulteriori parcheggi per personale e donatori. A sostegno del documento è intervenuto il consigliere Moranduzzo, che in qualità di frequentatore della Banca del Sangue ha verificato le problematiche sollevate dal proponente (unanimità).

Giorgio Leonardi (FI)

Un piano per valorizzare il Conservatorio di Riva (approvato)

L’odg di Leonardi, approvato in forma emendata, chiede alla Giunta di attuare in breve un piano strategico per valorizzare la sede del Conservatorio di Riva e a valutare il ripristino dei livelli di organico di segreteria. L’assessore Bisesti ha evidenziato che i conservatori sono istituti importanti del territorio e ha ricordato l’attenzione della Giunta verso questi luoghi di cultura (un’astensione).

Bruna Dalpalù (FdI)

Realizzare gli interventi di allargamento della Sp Cei-Passo Bordala (approvato)

L’odg di Dalpalù approvato in forma emendata impegna la Giunta, ad accelerare il più possibile, compatibilmente con i tempi strettamente necessari per dar corso all’iter procedurale, l’attività di progettazione, approvazione e affidamento dell’opera S-958 Sistemazioni e allargamento sulla SP88 della valle di Gresta in località Bordala, primo stralcio, con l’obiettivo di dare corso ai lavori fin dalla primavera 2024. Un’opera che agevolerebbe i pendolari e migliorerebbe il collegamento con Cei, ha notato Alessio Manica (PD), valorizzando un paesaggio che rischia di sparire (unanimità).

Paolo Zanella (Futura)

Escludere le borse di studio dal calcolo Icef (respinto)

L’odg di Zanella chiede alla Giunta di dare mandato per il riordino della disciplina Icef, considerando le borse di studio percepite dai componenti del nucleo familiare tra gli oneri deducibili ai fini Icef (17 no, 11 sì).

Gianluca Cavada (Lega)

Promuovere l’installazione di colonnine di ricarica vicino agli ospedali (approvato)

L’ordine del giorno di Cavada, accolto, impegna l’esecutivo a promuovere un’iniziativa dell’Azienda sanitaria di esplorazione di mercato per tutti i poli ospedalieri del Trentino per installare colonnine di ricarica elettrica a beneficio del personale e dei visitatori delle strutture (un’astensione).

Vanessa Masè (La Civica)

Contribuire alle spese di agricoltori e allevatori (approvato)

L’odg di Masè, accolto, impegna la Giunta (compatibilmente con le risorse programmate e anche con bandi e dopo il confronto con le categorie) a considerare la possibilità di destinare un sostegno agli investimenti alle aziende agricole di contributo alla realizzazione o ammodernamento dei depositi agricoli e di individuare un modo per concorrere alle spese degli allevatori per l’adeguamento degli spazi di carico del latte da parte degli automezzi incaricati del trasporto (1 non partecipante al voto, 2 astenuti).

Giorgio Leonardi (FI)

Lavoro autonomo di dipendenti con part-time sotto al 50%: modificare il regolamento (approvato)

L’odg, accolto, invita la Giunta a valutare la possibilità di modificare il decreto del presidente della Giunta provinciale 39-111/leg (del 1998) considerando la necessità di allineare il regolamento con le regole previste per Comuni, Comunità di valle e le altre amministrazioni pubbliche nazionali per i dipendenti con part-time inferiore al 50% (che consentono il lavoro autonomo) (5 contrari, 5 astenuti).

Alex Marini (5 Stelle)

Itea: relazione sugli interventi fatti con il super ecobonus 110% (approvato solo il punto 1)

L’odg di Marini (votato per parti separate e approvato solo nel punto 1) chiede alla Giunta di consegnare una relazione di Itea sugli interventi in lavorazione e realizzati con il super ecobonus 110% con l’evidenza dei crediti ceduti alle altre società a controllo provinciale, di fornire un elenco aggiornato delle asseverazioni registrate nella banca dati Enea dove ci sia almeno un’unità abitativa di Itea. Respinta la parte in cui si chiedeva di condurre un approfondimento giuridico per verificare se vi siano le condizioni per promuovere la revoca della nomina della presidente Itea e la tempestiva sostituzione con un soggetto qualificato a cui affidare l’incarico di governare la realizzazione prioritaria degli obiettivi di riqualificazione energetica del patrimonio dell’edilizia popolare tramite l’uso delle risorse del super ecobonus 110% e il soddisfacimento dei bisogni abitativi dei residenti. Il consigliere Claudio Cia (FDI) ha chiesto a questo punto di fare la stessa valutazione sul candidato Valduga che fa contestualmente il sindaco, altrimenti si rischia di penalizzare Tizio piuttosto che Caio.

Formalmente Cia ha ragione, ha convenuto Filippo Degasperi, tuttavia la Presidente di Itea sta dimostrando che il suo impegno amministrativo non è gravoso dal momento che fa la candidata a tempo pieno e si potrebbe dunque valutare una riduzione dell’indennità. In secondo luogo, ha rilevato si è interrogato sull’opportunità della sovrapposizione delle cariche. Che la Presidente di Itea oggi sia una candidata alla presidenza della Provincia trovo sia quanto meno inopportuno, vista l’enormità del problema rappresentato oggi dall’edilizia pubblica, ha rincarato Paolo Zanella. Alessandro Savoi ha obiettato che la presidente di Itea in ultima analisi non sarà candidata, perché dopo Fugatti c’è solo Fugatti, quindi il problema in realtà non si pone. Alessio Manica ha argomentato che il paragone con Valduga non regge perché sul sindaco almeno c’è una norma. Qui c’è un problema di imbarazzo e di opportunità e l’abuso di una posizione in campagna elettorale. Roberto Paccher ha chiesto di ripristinare rispetto e disciplina perché non si possono accorare ulteriori tempi a chi li ha terminati per disquisire del nulla (approvato all’unanimità solo il punto uno).

Filippo Degasperi (Onda)

Stabilizzazione dei neo docenti abilitati: adeguare la situazione a quella nazionale (respinto)

Docenti: con il suo odg Degasperi impegna la Giunta ad adeguare la situazione trentina alle disposizioni nazionali, elaborando tempestivamente elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per l’avvio dell’anno scolastico 2023-2024, consentendo l’inserimento in esse dei neo abilitati. L’assessore Bisesti ha detto che l’odg non può essere accolto perché si rischiano di modificare posizioni di graduatorie consolidate da ormai due anni e questo è l’ultimo anno di vigenza, esponendo l’amministrazione al contenzioso nel caso di eventuali nuovi inserimenti. In ogni caso al fine di promuovere uan diffusa qualità dell’insegnamento sul territorio e valorizzare il titolo abilitante alal professione di docente, l’amministrazione ha elaborato una proposta di deliberazione per la prossima seduta nella quale si intende Una proposta sarà sottoposta a riconoscere ai docenti della scuola che hanno superato il concorso ordinario per titoli ed esami del 2022 un diritto di precedenza nelle chiamate a tempo determinato, nell’ambito della terza fascia delle graduatorie d’istituto (11 sì, 22 no).

Alessandro Savoi (Lega)

Promuovere l’attività di un Osservatorio sull’amministrazione condivisa (accolto)

L’odg di Savoi impegna la Giunta a promuovere e sostenere lo svolgimento, presso la Fondazione Franco Demarchi, di un “Osservatorio sull’amministrazione condivisa”, promuovendo in tale ambito la divulgazione, la formazione e la sperimentazione di modelli innovativi di progettazione delle politiche pubbliche, di attuazione degli interventi e delle misure e di erogazione dei servizi nelle forme di collaborazione tra pubblica amministrazione e terzo settore (unanimità).

Paolo Zanella (Futura)

Misure per il trattenimento e l’attrattività dei professionisti sanitari (respinto)

L’odg, respinto con ampie motivazioni da parte dell’assessora Segnana, prevedeva di rivedere al rialzo gli standard minimi di attività previsti dalla delibera 1777/2017 per garantire un’assistenza sicura, appropriata e di qualità e ripristinare un ambiente di lavoro favorevole alla permanenza del eprsonale; di rivedere al rialzo i parametri di presenza infermieristica e i criteri di assistenza notturna previsti nelle “Direttive per l’assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle

Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) e relativo finanziamento”; per garantire quanto previsto dai punti I e 2 tenere conto, nella stesura del nuovo *Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale”, della necessità di formare un numero di professionisti sufficiente, non solo a coprire il turnover legato ai pensionamenti e a dare risposte all’aumento dei servizi (a partire dall’infermiere di famiglia e comunità, dal personale per Case e Ospedali di Comunità), ma anche a consentire di rivedere al rialzo gli standard minimi di attività previsti dalla delibera n. 1777/2017, specie per i contesti di media intensità di cura, e quelli previsti dalle Direttive per l’assistenza in RSA; di investire in risorse economiche e umane e accelerare la realizzazione di spazi dedicati per la formazione di professionisti sanitari; di investire in politiche di attrattività degli/delle studenti delle scuole secondarie di secondo grado verso le professioni sanitarie; di dare mandato all’A.P.RA.N. di avviare rapidamente la trattativa per il rinnovo contrattuale 2022 – 2024, in particolare per la parte relativa alla revisione degli ordinamenti professionali e alla parificazione retributiva e normativa del personale non dirigenziale delle Autonomie locali che opera nelle RSA con quello del comparto della sanità pubblica, e di proporre di istituire in sede contrattuale un’ indennità specifica per i reparti ospedalieri ad “alto carico di lavoro'”, per renderli attrattivi e in grado di trattenere il personale; infine, di dare mandato ad APSS di attivare rapidamente gli incarichi di “professionista specialista. Segnana ha espresso parere negativo su tutti i punti, motivandoli con la lettura di dati e riferimenti statistici. Il consigliere Zanella ha replicato che i dati diffusi sono già ampiamente noti e ha chiarito che l’aumento dei criteri è motivato da una sottostima dei numeri. O si aumenta il rapporto operatori-pazienti o la gente continuerà a fuggire, ha aggiunto. Serve di conseguenza aumentare i numeri della formazione e invertire il rapporto medici pazienti. Infine, ha concluso, occorre dare mandato ad Apran di inserire l’indennità di carico assistenziale (22 no, 12 sì).

Vanessa Masè (La Civica)

Conciliazione: intervenire sul buono di servizio a beneficio delle lavoratrici (approvato)

L’odg di Masè approvato in forma emendata, impegna la Giunta a intervenire sul valore del buono di servizio, perché possa coinvolgere trasversalmente tutti gli enti gestori dei servizi conciliativi per la fascia 0-3, inserendo un vincolo relativo alla corretta applicazione dei contratti di lavoro in base alla categoria di appartenenza degli enti erogatori, in modo che l’intervento possa andare a favore delle lavoratrici (unanimità).

Ivano Job (Coraggio Italia)

Sostegno agli editori indipendenti (approvato)

Approvato il documento di Ivano Job che partendo dal problema del monopolio informativo in Trentino, con la concentrazione di un unico grosso gruppo editoriale, impegna la Giunta a verificare se sussistano le condizioni per aumentare gli stanziamenti per la valorizzazione delle attività culturali, in particolare a sostegno dei piccoli editori indipendenti (unanimità)