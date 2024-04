TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGIO DEMOS PER “LA REPUBBLICA“: – FEBBRAIO 2024 « GLI ITALIANI E LO SPORT, IN FORTE RIPRESA IL CALCIO / BOOM PER IL TENNIS »

10.29 - domenica 14 aprile 2024

Gli italiani e lo sport, in forte ripresa il calcio, è boom per il tennis. La Juventus rimane la squadra più tifata, con il 32%. Sorpresa, il calcio torna largamente popolare, quella tendenza al declino, a causa delle diverse preferenze delle nuove generazioni, si è invertito, secondo Demos è di gran lunga lo sport più seguito dagli italiani, è tifoso il 53% di essi, contro il 38% del 2016. Al secondo posto c’è il tennis, che dopo gli exploit di Sinner, è apprezzato dal 29%, ben il 18% in più di otto anni fa.

La racchetta supera i motori, visto che la Formula 1 è seguita dal 38%, comunque un dato in aumento di quattro punti. Piuttosto simili ed entrambi stabili i gradimenti di pallavolo, al 31%, -1%, e atletica, sempre al 31%, ma con un incremento di un punto. Maggiore è la variazione, in negativo, che subisce il nuoto, che interessa al 29%, il 3% in meno che nel 2016.

La discesa maggiore, però, è quella del motociclismo, i tifosi sono diminuiti dal 35% al 29% in questi sei anni, mentre non ci sono grandi cambiamenti per quanto riguarda basket e ciclismo, che guadagnano un punto di gradimento salendo rispettivamente al 22% e al 26%. Ultimi, con l’11%, rugby e boxe.

Gli italiani e lo sport, il calcio, però, non è tornato ai livelli di gradimento del 2009

Come si diceva, il dato di maggior rilievo è quello che riguarda il calcio. Tra il 2009 e il 2015 lo sport più popolare tra gli italiani aveva vissuto un crollo del gradimento, sceso dal 56% al 40%, forse per la delusione seguente all’eliminazione al primo turno ai Mondiali del 2010 e del 2014. Nel 2016 il dato è sceso al 38%.

Non siamo poi neanche più tornati ai Mondiali, tuttavia il 2023 il tifo è risalito di ben 26 punti, al 2023, probabilmente per la vittoria ai Campionati Europei e nel 2024 si è stabilizzato al 53%. Particolare rilevante, non c’è stato, però, un ritorno ai livello del 2009, ovvero il 56%. Ci torneremo in futuro? Molto dipenderà dalla presenza e dal rendimento della Nazionale al Mondiale, nonché dal comportamento delle squadre italiane nelle coppe europee.

Ma, appunto, quali squadre tifano gli italiani? Su questo versante non ci sono stati molti cambiamenti. La Juventus sembra rimanere la Democrazia Cristiana del calcio, per usare una metafora politica, ovvero la formazione di maggioranza relativa, con il 32%, in crescita del 3% rispetto al 2023, ma in calo del 2% su 8 anni fa.

È seguita, con il 15%, dall’Inter, che ha mantenuto nel tempo circa lo stesso gradimento. È in stretta competizione proprio con l’altra squadra di Milano, il Milan, anch’esso al 15%. Queste tre squadre da sole compongono ben il 62% del tifo italiano. A distanza, con il 10%, c’è il Napoli, che risulta in discesa di tre punti rispetto a otto anni fa, e poi la Roma, con il 7%.

Tutte le altre squadre insieme non vanno oltre il 21%.