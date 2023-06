CONSIGLIO PAT * DREIER LANDTAG – RIVA DEL GARDA (TN) * « LE DICHIARAZIONI DEI TRE PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DI TRENTO – BOLZANO- INNSBRUCK »

15.15 - giovedì 15 giugno 2023

Le dichiarazioni dei tre presidenti delle assemblee legislative di Trento, di Bolzano e di Innsbruck, poco fa in conferenza stampa, al termine dei lavori del 15° Dreier Landtag a Riva del Garda.

WALTER KASWALDER (Trentino)

Avviamo un percorso per dare più forza all’Euregio In questo 15° Dreier Landtag abbiamo affrontato temi anche molti impegnativi e sono particolarmente soddisfatto per la diffusa volontà che è emersa di trovare soluzioni, anche al problema assillante dei grandi carnivori, con un impegno comune che promette un futuro fecondo per la collaborazione tra i nostri territori. Ringrazio anche la stampa perché ci ha seguito e ha dato conto con ampiezza dei lavori svolti qui a Riva del Garda. Credo che Dreier Landtag ed Euregio possano ambire a ottenere – con il benestare dell’Europa – competenze dirette e proprie, che sostanzino la forza di questo nostro cuore dell’Ue. Sono processi istituzionali che richiedono anni, pensiamo solo al fatto che l’autonomia speciale del Trentino risale al 1948 e noi siamo ancora impegnati a dotarla di nuove competenze. La mia mozione approvata ieri è comunque un primo mattoncino utile.

RITA MATTEI (Alto Adige) Tempi impegnativi e buon compromesso finale, grazie a tutti Grazie ai colleghi presidenti per il rapporto che abbiamo creato in questi anni, davvero proficuo e costruttivo. In questa seduta congiunta abbiamo trattato molte materie, dalla scuola alla formazione, alla sanità, all’ecologia e ai trasporti. Particolarmente complesso quello della viabilità, un tema che trascende i nostri tre territori e assume una valenza nazionale e internazionale. Per questo dico grazie ai colleghi che hanno reso possibile individuare un compromesso utile per continuare a lavorare su una problematica destinata a tenere banco a lungo.

SONJA LEDL ROSSMANN (Tirolo) Il paziente lavoro di confronto ci ha permesso di trovare l’intesa Ottima organizzazione qui a Riva del Garda, grazie presidente Kaswalder. Voglio dire che siamo chiamati a trovare accordi sulle tematiche controverse, quelle – come la viabilità sull’asse del Brennero – che rappresentano una sfida vera per una realtà come quella euroregionale. Abbiamo ottenuto un consenso ampio e quindi il paziente lavoro tra pari che è stato svolto ha sortito un positivo effetto. Lo trovo un segnale importante anche per il futuro. Spero d’altro canto che la stampa racconti quanto è stato dibattuto e deciso anche sugli altri temi, le mozioni sono state 20 e quindi il materiale è corposo. Concludo augurando buon lavoro al Consiglio provinciale di Bolzano che da ora comincia a lavorare per l’edizione 2025 che avrà l’onore e l’onere di organizzare.