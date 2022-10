RAI 1 – “ COSE NOSTRE ” * « LA STORIA DI ROSALIA PIPITONE, CHE INFRANSE LE REGOLE MAFIOSE PER VIVERE UNA STORIA EXTRACONIUGALE (3/10)»

12.55 - domenica 02 ottobre 2022

La storia di Rosalia Pipitone a “Cose Nostre”, in onda lunedì 3 ottobre alle 23.35 su Rai 1. “Meglio morta che divorziata”: questa l’atroce frase che segnò il destino di Rosalia Pipitone, una ragazza di 25 anni del quartiere Arenella, di Palermo, uccisa il 23 settembre 1983. Il programma, ideato e condotto da Emilia Brandi, ripercorre la storia di questa giovane ragazza, che si trovò a lottare suo malgrado contro i precetti di Cosa Nostra.

Figlia del boss dell’Acquasanta Antonino Pipitone, vicinissimo a Bernardo Provenzano, Lia Pipitone infranse le regole mafiose per vivere una storia extraconiugale. Portò avanti la sua scelta incurante dei pettegolezzi e degli avvertimenti, prendendosi cura del figlio piccolo Alessio, sfidando il padre in più di una occasione. Il vecchio boss si sentì disonorato e tra la vita della figlia e l’appartenenza a Cosa Nostra scelse quest’ultima, un vincolo talmente forte da non riuscire ad opporsi al diabolico piano degli uomini del suo clan.

La vicenda di Lia Pipitone è stata a lungo dimenticata, trattata come una rapina finita male. Solo a distanza di più di vent’anni si è fatta luce sullo scenario in cui è maturato il delitto e si sono accertate le responsabilità, con la condanna di due boss dell’Acquasanta come mandanti. Il racconto della vita di Lia Pipitone è ricostruito da Emilia Brandi, anche attraverso le testimonianze del figlio di Lia, Alessio Cordaro, del marito Gero Cordaro, di Francesco Del Bene, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia e dell’ex dirigente della Squadra Mobile di Palermo Francesco Accordino.