GUGLIELMI (FASSA) * INCONTRI ISTITUZIONALI: “ ASSESSORE FAILONI A CATEGORIE ECONOMICHE VAL DI FASSA, OK ALLA ‘PUBLIC COMPANY DI TERRITORIO’ “

12.30 - lunedì 6 marzo 2023

Importante ed interessante incontro quello che si è tenuto oggi a Trento alla presenza dell’Assessore Provinciale al Turismo Roberto Failoni e di diversi esponenti delle principali categorie economiche della Val di Fassa.

Tema della riunione le public company e altre soluzioni strutturali per fronteggiare alcuni dei problemi turistico-alberghieri presenti sul territorio provinciale.

E’ stato presentato all’assessore un progetto pilota che potrebbe essere da spunto poi per tutti gli altri territori turistici della nostra Provincia.

Apprezzamenti e ringraziamenti da parte di tutti i presenti e la promessa di ritrovarsi nelle prossime settimane per confrontarsi ulteriormente su un progetto più definito di “public company di territorio”, una struttura societaria che ha lo scopo di preservare il tessuto socio-economico locale attraverso la gestione di strutture alberghiere in via di dismissione.

Esprime soddisfazione il Consigliere Provinciale fassano Luca Guglielmi, promotore dell’incontro, il quale ha fornito delucidazioni sulla riforma della legge 6 (quella riguardante il sostegno e gli incentivi alle imprese) che è stata esaminata ed a breve verrà licenziata dalla Seconda Commissione Permanente, commissione presieduta appunto da Guglielmi. Lo stesso ha ringraziato l’assessore Failoni per il costante interessamento a queste tematiche e alla Val di Fassa auspicando, in conclusione, che la Provincia possa sostenere questo nuovo ed importante progetto con l’augurio che lo stesso possa diventare progetto pilota e fiore all’occhiello dell’economia turistica trentina.