PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO – SITUAZIONE VIABILITÀ ORE ORE 9.00: « SS 47 VALSUGANA, PERMANE LA CHIUSURA DELLA GALLERIA DI MARTIGNANO IN DIREZIONE PADOVA »

L’aggiornamento dal Servizio gestione strade. Danni da maltempo, la situazione della viabilità alle ore 9.00.

A seguito degli eventi temporaleschi che hanno interessato il territorio provinciale nella giornata di ieri, nel complesso della rete viaria in Trentino non si sono registrati danni di particolare rilievo, risolvibili quasi tutti con attività di spazzamento o rimozione di qualche albero o materiale. Lo precisa il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento.

Sul territorio si evidenziano le seguenti situazioni ancora in essere:

SS 47 della Valsugana

Permane la chiusura della galleria di Martignano in direzione Padova, per consentire i lavori nel versante a monte della ex strada statale in località Crozi (futura ciclabile).

Presumibile apertura nel pomeriggio di oggi.

In Bassa Valsugana

Chiusa la SP 75 dir dal chilometro 2,400 al chilometro 3,400, nel Comune di Grigno, per smottamento di terreno in carreggiata. Deviazioni indicate in loco.