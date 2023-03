CENTROSANTACHIARA.IT * “DOWN”: « UNA STORIA DI PAURA E CORAGGIO MA ANCHE DI AMORE ED ASCOLTO, AL TEATRO SARTORI DI ALA – TRENTO (3/3 – 20.30) »

13.57 - mercoledì 1 marzo 2023

Colletivo Clochart ad Ala con “Down”, una storia di paura e coraggio, ma anche di amore, pazienza e ascolto. La storia narra della paura di una madre di mettere al mondo una figlia con la sindrome di down, ed è stata portata sul palco grazie ad una intensa collaborazione con l’AIPD |Ass. Italiana Persone Down

Venerdì 3 marzo, ore 20.30, Teatro Sartori di Ala

Il Circuito Danza del Trentino- Alto Adige organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara si ferma ad Ala. Venerdì 3 marzo, alle ore 20.30, il palco del Teatro Sartori ospiterà il Colletivo Clochart con Down, uno spettacolo di grande sensibilità, interpretato da Giorgia Benassi e Viviana Pacchin, per la regia di Michele Comite e con le coreografie di Hillary Anghileri. Lo spettacolo è stato realizzato grazie ad una intensa collaborazione con AIPD | Ass. Italiana Persone Down.

DOWN è una storia di paura perché è nella paura che i bambini sviluppano il coraggio. La storia narra della paura di una madre di mettere al mondo una figlia con la sindrome di down, e del coraggio di una figlia di affrontare le paure a cui la vita la sottopone.

Down però non è solo una storia di paura e coraggio ma è anche una storia d’amore, fatta di pazienza e di ascolto, dove la bellezza giace nelle carezze e nei silenzi.

Lo spettatore si troverà così dentro le mura di una casa, forse di molte case, al cui interno si celano le nostre fragilità e vederle, forse, potrà aiutare tutti noi a trovare il coraggio di prendersene cura, senza giudizi e rifiuto alcuno.

Lo spettacolo portato in scena da Collettivo Clochart, con la regia di Michele Comite, nasce dalle testimonianze vere di madri, padri, fratelli, sorelle e amici di persone con la sindrome di Down, ed è stato realizzato grazie ad una intensa collaborazione con l’AIPD |Ass. Italiana Persone Down|, che ha permesso di entrare nell’intimità più profonda e spesso celata della vita familiare delle persone con la sindrome di Down.

Info biglietti

Biglietti disponibili su www.boxol.it/centrosantachiara/it. “Down” sarà nuovamente in replica il 18 marzo (ore 20.45) al Teatro Gustavo Modena di Mori.