APT VAL DI FASSA (TN) * “VAL DI FASSA ACADEMY”: « FORMAZIONE TURISTICA, DAL 6 MAGGIO AL VIA SETTE CORSI RISERVATI AI MILLE SOCI »

16.03 - lunedì 22 aprile 2024

L’Apt ladina lancia la “Val di Fassa Academy”. Dal 6 maggio, al via sette corsi, riservati agli oltre mille soci, per una formazione d’eccellenza in campo turistico. Vendita diretta e canali di distribuzione per hotel, certificazione “GSTC”, Google Analytics, Google my business. Sono queste alcune delle tematiche affrontate, dal 6 al 28 maggio, nei sette corsi organizzati dall’Apt ladina con “Val di Fassa Academy”. Si tratta di un innovativo programma di formazione, progettato su misura per i soci dell’Azienda per il Turismo di Fassa, che porta direttamente in valle esperti internazionali del settore turistico e digitale. Un’opportunità da non perdere, grazie anche alla collaborazione con le associazioni albergatori, per affrontare tematiche prioritarie degli operatori turistici, connesse al miglioramento del business e alle tecnologie che consentono di implementare le performance delle strutture ricettive, e non solo.

Gli appuntamenti formativi, che sono gratuiti e riservati esclusivamente ai soci di Apt e ai loro collaboratori, iniziano il 6 maggio (ore 9-13) nella sala consiliare del municipio di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan. Qui si tiene il “Corso basic in vendita diretta e canali di distribuzione per hotel” curato da Mirai, azienda spagnola leader internazionale in distribuzione alberghiera che oggi conta tredici uffici tra Spagna, Francia, Messico, Portogallo e Stati Uniti e oltre 3.400 hotel clienti. Il 7 maggio, sempre nella sala consiliare di Sèn Jan (ore 10-13 e 14.30-17.30), assieme agli esperti di Mirai si affronta il “Corso avanzato in distribuzione e vendita internazionale per hotel”.

Il 21 maggio (ore 10 -12) nella sede operativa dell’Apt fassana di Fontanazzo, si approfondisce “Come attivare la certificazione GSTC per strutture ricettive”, con i referenti di Vireo, società che fornisce ad aziende italiane ed estere servizi di certificazione della sostenibilità.

Il 23 maggio (ore 11-13 e 14-16) nella sede Apt di Fontanazzo, ci si occupa di “Google my business: migliorare la presenza e la visibilità online per hotel e pubblici esercizi” 2ª edizione, preceduta (ore 9.30-10.30) dalla presentazione di Trentino My Business. Il 24 maggio (ore 9-13), sempre nella sede Apt di Fontanazzo, appuntamento con la 2ª edizione “Google Analytics: leggere e capire i dati performance del proprio sito” a cura degli esperti in media digitali di Webranking.

Il 27 maggio (ore 9.30 -12.30 e 14-17) negli spazi del Garnì Villa Mozart di Canazei, l’associazione HandiCrea presenta il “Progetto T.R.A.M.E: accoglienza turistica per tutti e certificazione Open delle strutture”.

Il ciclo si conclude il 28 maggio (ore 9-13) nella sede di Apt di Fontanazzo con “Newsletter e email marketing per operatori” a cura di WMRH, società specializzata nella crescita del business alberghiero. Per informazioni e iscrizioni: areaweb@fassa.com – tel. O462 609670.