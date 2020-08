PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * PETIZIONE: “ PRESENTATE 19.385 FIRME CONTRO L’ ON. VITTORIO SGARBI, PER LE SUE DICHIARAZIONI RIGUARDO IL COVID “

È stata consegnata stamane nell’ufficio del presidente del Consiglio della Provincia di Trento la petizione istituita su change.org in tema di gravi dichiarazioni pronunciate da un personaggio pubblico (l’onorevole Vittorio Sgarbi, nota di agenzia Opinione) all’inizio della pandemia da Sars Cov2. La petizione, che ha raccolto 19.385 firme stampate in ben ottocento pagine, fa capo all’associazione Articolo21, che ha patrocinato l’iniziativa. Il primo firmatario della petizione è stato ricevuto oggi a palazzo Trentini dal vertice dell’ente consiliare, cui ha illustrato la preoccupazione per i casi di irresponsabilità degli influencer nel comunicare in materia sanitaria.