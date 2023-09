PD * SANITÀ TRENTINA: « GRAVI CARENZE NEI SERVIZI TERRITORIALI, È ORA DI CAMBIARE PASSO »

18.44 - martedì 12 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Manca personale sanitario! Cittadini che organizzano raccolte firme per la mancanza di medici di base, sindacati che manifestano per le gravi carenze nei servizi territoriali, la cronaca ci dà ogni giorno notizie di gravi problemi nella sanità trentina.

Le risposte dell’Assessora Segnana e della giunta Fugatti sono francamente imbarazzanti e indicative di una situazione fuori controllo.

Le carenze di oggi vengono da lontano, l’assoluta mancanza di programmazione e politiche serie per attrarre professionisti produce questi risultati, che pesano enormemente sui professionisti e soprattutto sugli utenti. Utenti, quelli dei servizi territoriali, che sono in continuo aumento e con complessità di presa in carico sempre maggiori.

Le politiche sanitarie in tutto il mondo investono nei servizi territoriali, mentre la giunta Fugatti e APSS no. Preferiscono fare tavoli di confronto (ora, dopo che li hanno evitati per anni!), non risolvono il problema attuale e non hanno alcun disegno per il futuro.

Hanno avuto un’occasione e l’hanno sprecata, è ora di cambiare passo! Il PD e la coalizione a sostegno di Francesco Valduga vogliono investire prioritariamente sui servizi di base e territoriali, quelli vicino alle persone e alle comunità nei loro territori.

*

Partito Democratico del Trentino