CENTO PER CENTO ANIMALISTI * GRANDI CARNIVORI: « AFFISSE LOCANDINE IRONICHE VERSO I CACCIATORI DI ORSI E LUPI, A CLES E CALDES (TN) »

18.03 - martedì 12 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Martedì 12 settembre 2023 – Locandine ironiche vs i cacciatori di Orsi e Lupi in zona Cles e Caldes. Blitz diurno dei Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti. Tra tutte le Regioni, il Trentino – Sud Tirol è quella che si segnala per l’odio pervicace contro gli Animali Liberi: Orsi sono stati uccisi o catturati con vari pretesti, e da tempo Regioni e Provincia cercano di autorizzare lo sterminio di Lupi, Sciacalli e Linci, Animali protetti da Leggi europee e nazionali. Mentre già vengono sterminati Cervi, Camosci, perfino Cormorani: i cacciatori comandano sui politici che hanno eletto.

Lo scorso fine settimana c’è stata la preapertura della caccia in molte regioni, l’apertura ufficiale sarà dal 17 settembre. Di fatto centinaia di maniaci armati hanno già iniziato a vagare per le campagne e i boschi, spesso in stato di ebbrezza o in condizioni psicofisiche problematiche, sparando di qua e di là.

I cittadini “normali” non potranno più passeggiare, andare a funghi, passare in bici, lavorare nei campi e neppure star seduti in giardino senza pericolo di venir impallinati. Gli umani uccisi dai cacciatori negli ultimi anni sono oltre 370 , migliaia i feriti, oltre a un numero enorme di Animali di tutte le altre specie. L’assassinio dell’Orsa Amarena è l’ultimo episodio: uccisa per essersi fidata troppo degli umani. Milioni di cittadini sono ostaggio di una minoranza di esaltati: i cacciatori (autorizzati o bracconieri fa poca differenza).

Militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI hanno affisso una locandina ironica, che invita la gente ad adottare misure di prudenza verso i cacciatori…

Le locandine sono state affisse nella zona di Cles e Caldes (TN), dove gli Orsi e Lupi sono odiati e braccati…