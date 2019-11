AGOSTINO CAROLLO – EVERNESS * MERCATINI NATALE TRENTO: « CARI SIGNORI DEL COMUNE E DELL’APT, SONO DISPONIBILE A VALUTARE VOSTRE PROPOSTE PER CHIUDERE LA CONTROVERSIA » (VIDEO)

Cari signori del Comune e dell’APT Trento, siccome il sottoscritto Agostino Carollo, titolare dell’impresa Everness, non ha mai voluto fare la guerra a nessuno, ma soltanto far valere un diritto riconosciuto dalla legge, comprendendo le vostre preoccupazioni per il clima di incertezza che si è creato sui Mercatini di Natale di Trento e che permane in attesa dell’udienza al TRGA del 12 dicembre, comunico che io sono disponibile a valutare vostre proposte per chiudere positivamente la controversia, come da voi auspicato nel vostro comunicato stampa del 21 novembre, per il bene di Trento e di tutto il Trentino.

*

Dottor Agostino Carollo

Everness