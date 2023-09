PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * MANIFESTAZIONE: « CORTEO CONTRO LA CACCIA ED I DECRETI DI FUGATTI, A TRENTO – PIAZZA DANTE (16/9 – 14.00) »

17.13 - martedì 12 settembre 2023

Sabato 16 settembre ore 14 prenderà il via il corteo nazionale contro la caccia e contro i decreti Fugatti di abbattimento di lupi ed orsi.

Due gli eventi previsti in Piazza Dante alla stessa ora uno promosso dalla LAV l’altro dal Partito Animalista Europeo unitamente ad altre sigle animaliste. Viste però le analoghe finalità, di comune accordo i due promotori, con il nulla osta della Questura di Trento, hanno deciso di convergere in un unico e compatto corteo.

“Registro positivamente questa apertura da parte del presidente della LAV, Gianluca Felicetti, nella consapevolezza che soltanto unendo il mondo dell’attivismo e volontariato animalista ed ambientalista ma anche cittadini appartenenti alla società civile la possibilità di cogliere l’obiettivo è indiscutibilmente superiore. Sull’onda emotiva della manifestazione in onore all’orsa Amarena a San Benedetto dei Marsi, che ha riscontrato la presenza di alcune migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia, auspichiamo analoga partecipazione visto oltretutto che anche in quel contesto il PAE è stato il promotore – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Sarà un giorno importante visto che precede l’apertura di una stagione venatoria mai così cruenta ed invasiva come annunciata per quest’anno considerate le leggi pro-caccia dell’attuale Governo con la complicità di alcune Regioni che consentono di sparare a tutte le specie in tutti i luoghi anche nelle riserve, valichi e centri abitati per tutto l’anno persino con l’utilizzo di archi e frecce, l’ utilizzo di uccelli di richiamo, nonché di tollerare il fenomeno del bracconaggio. Una politica senza scrupoli che non esita a sacrificare illegalmente milioni di esseri senzienti alle logiche del profitto delle lobby dei cacciatori e delle industrie delle armi in cambio di benefici e consenso elettorale.

Partito Animalista Europeo