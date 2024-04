COPPOLA (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) – INTERROGAZIONE * NUOVO ELETTRODOTTO TERNA: « I LAVORI DI ESBOSCO SULLE PENDICI DELLA MARZOLA SONO IN SICUREZZA? »

10.39 - giovedì 11 aprile 2024

I lavori di esbosco sulle pendici della Marzola per il nuovo elettrodotto Terna sono fatti in sicurezza? Sono ripresi i lavori relativi al progetto della linea ad alta tensione che collegherà Trento Sud alla Valsugana. Si tratta di una linea che salendo dal Dosso di San Rocco attraversa praticamente parallela la strada Cimirlo-Maranza fino alla valle delle Canele, sopra il Passo Cimirlo. L’impatto sulla montagna è pesante. Quasi 9 chilometri, con 29 tralicci ad alta tensione in aree ancora intatte o quasi. Sono in atto scavi e disboscamenti con un costo preventivato di 17 milioni di euro che probabilmente non basteranno.

Purtroppo, si è deciso di proseguire in questo progetto nonostante appelli, raccolte di firme, atti consiliari e studi scientifici abbiano dimostrato inequivocabilmente i danni causati dalle reti aeree quali: il danneggiamento del paesaggio, del patrimonio boschivo e il disturbo alla fauna. Danni che, anche se non percepibili nell’immediato, supereranno con il tempo i costi che sarebbero derivati dall’interramento.

Le reti aeree sono infatti opere altamente impattanti dal punto di vista paesaggistico, compromettono in modo irreparabile l’ambiente e il territorio sul quale andranno ad insediarsi, nonché l’equilibrio delicato di un ecosistema consolidato, arrecando gravi danni a alla fauna e al patrimonio boschivo. Ogni traliccio prevede un taglio di legname di almeno 400 mq. In una risposta ad una mia interrogazione, la Giunta ha asserito che realizzare o sostituire intere linee con elettrodotti in cavo interrato fosse, in generale, preferibile. Qualora invece le condizioni particolari dei tracciati allo studio non consentissero tale soluzione o la realizzazione di tratti intermedi interrati comportasse nel criticità maggiori rispetto alla soluzione aerea, la Giunta non escludeva che risultasse opportuno avvalersi ancora di quest’ultimo tipo di soluzione.

Peccato che nel caso in oggetto non si sia tenuto conto che una buona parte del tracciato si poteva interrare e la tutela ambientale e paesaggistica sia finita, come spesso accade, nel dimenticatoio.

ra un numero impressionante di alberi saranno abbattuti in un periodo di nidificazione. Ma pare che anche la sicurezza degli escursionisti sia a rischio. Mi è arrivata infatti la segnalazione di una persona che durante un’ escursione a Passo Cimirlo verso Malga Tomba si è trovata in mezzo al passaggio di un elicottero che scaricava al volo le piante tagliate in altri posti direttamente nel prato, a poche decine di metri dalla strada forestale. Nessuna persona era presente, solo un furgone vuoto, alla faccia della sicurezza! La strada forestale era aperta al passaggio pedonale e ai mezzi autorizzati, con un solo segnale che indicava possibili lavori con una ruspa.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

se intenda appurare che i lavori di disboscamento in atto in questi giorni per far posto al nuovo elettrodotto Terna, siano compiuti mettendo in atto tutti i protocolli di sicurezza a tutela dei lavoratori e anche di coloro che transitano in zona.

*

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra