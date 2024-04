CONSIGLIO PAT * INCONTRO SOINI – UNCI: PRESIDENTE TRINCO, « QUEST’ANNO LE INIZIATIVE SI INDIRIZZANO AI GRUPPI CHE LAVORANO A FAVORE DELLE PERSONE AUTISTICHE »

10.18 - giovedì 11 aprile 2024

Incontro tra il Presidente Soini e i vertici dell’Unci. Il Presidente del Consiglio, Claudio Soini, ha incontrato oggi una delegazione della sezione provinciale dell’Unci, l’Unione nazionale dei cavalieri d’Italia. Il presidente, il comm. Renato Trinco, ha spiegato le finalità dell’associazione (in Trentino i soci sono 270) che raccoglie le persone che hanno ricevuto onorificenze da parte del Presidente della Repubblica. L’attività dell’Unci si rivolge in particolare al mondo della solidarietà attraverso premi di mille euro che ogni anno vengono assegnati ad associazioni di volontariato. Quest’anno le iniziative dell’Unci, come ha spiegato Trinco, si indirizzano ai gruppi che lavorano a favore delle persone autistiche come l’associazione Time – Aut, impegnata nel campo della pedagogia, e Casa Sebastiano. Inoltre, sostegno viene dato al salone di Christian Plotegher di Rovereto che ha promosso l’iniziativa “Forbici a forma di cuore”, cioè il taglio dei capelli per i bambini autistici in un ambiente rilassante e accogliente in grado da farli sentire a loro agio e sereni.

Dell’Unci non fanno parte solo uomini. Anche se la cavalleria ha radici, come ha dettagliatamente spiegato Trinco, in un passato guerresco e maschile, anche le donne stanno trovando sempre più spazio nel mondo dei riconoscimenti ufficiali. Il Presidente Mattarella, ha ricordato Sara Bertoldi, avvocata e cavaliera, rappresentate femminile Unci, sta puntando molto sui riconoscimenti alle donne. All’incontro hanno partecipato anche il segretario comm. Rino Angheben; l’amministratore Uff, Pierangelo Berghi e il commendator Felice Zambaldi, con i sui 96 anni portati con disinvoltura decano dell’Unci, che nel corso dell’incontro con Soini ha ricordato la sua amicizia con Aldo Moro.